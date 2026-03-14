Programul slujirii ierarhilor în Duminica Sfintei Cruci

În Duminica Sfintei Cruci, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Gârbău Dejului, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Lugoj – Cotu Mic, din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din Bechhofen, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Allegan, statul american Michigan.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Bâldana, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ciocănești, județul Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Aiud.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din Budești, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Biserica „Apa Sărată” din Câmpulung Muscel, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji în Parohia Odobasca de Munte din județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica „Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana și Duminica Sfintei Cruci” din Aberdeen, Scoția.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji în Parohia Șerbotești, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Țerova din Reșița.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia Tășnad, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Chirilovca, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Ioan cel Nou” din Feștelița, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Coslogeni, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea ,,Sfântul Ilie Tesviteanul” din Toplița, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Fanurie” din comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” din Varlaam, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Cerbu, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Moiad, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Simeria, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Alibunar, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji în Parohia Seghedin, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfântul Cuvios Ioan Scărarul” din Requena, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Leksand, Suedia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Sfântul Nicolae și Sfânta Brighita de la Kildare” din Galway, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Târgu Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia Flensburg, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” Șcheia III din Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Răchitoasa, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Paraclisul Arhiepiscopal ,,Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Orăștie, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce” din Casa Ibáñez, Spania.

Foto credit: Basilica.ro