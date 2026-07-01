Primul traseu montan din România dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere a fost inaugurat în Masivul Ciucaș

Un traseu montan, în Masivul Ciucaș, dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere a fost lansat săptămâna trecută în premieră națională cu scopul de a răspunde nevoilor de siguranță, potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Traseul pornește din Valea Berii, din zona Fabricii de Apă din Cheia, și urcă până la Hornul de la baza Vârfului Ciucaș.

Proiectul propune un model de bune practici pentru incluziune socială, care facilitează accesul în natură în condiții de siguranță pentru persoanele vulnerabile.

Pentru a asigura orientarea și informarea corectă pe parcursul drumeției, proiectul îmbină elemente fizice tactile cu tehnologia digitală pentru hărțile și punctele de interes, dar și hărți în relief și inscripții Braille.

Instrumente facile pentru drumeție

În plus, pentru a facilita parcurgerea traseului, au fost instalați senzori audio inteligenți, care transmit automat mesaje audio pe telefoanele utilizatorilor prin aplicația StepHear și care oferă detalii despre poziție, direcția de deplasare și tipul de teren.

Traseul poate fi parcurs doar cu însoțitor, deoarece zona montană are o mare variabilitate meteorologică, motiv pentru care pot apărea dificultăți în parcurgerea lui. Totodată, sectorul superior, spre vârf, include porțiuni mai tehnice, nerecomandate persoanelor cu deficiențe de vedere fără experiență montană și condiție fizică bună.

Realizarea proiectului a fost susținută de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPD), Asociația Nevăzătorilor din România, Fundația pentru SMURD, SPJ Salvamont Prahova – Formația Cheia, Greenpeace România, EduCaB și o rețea extinsă de organizații neguvernamentale și parteneri privați.

Potrivit inițiatorilor, proiectul din Ciucaș poate deveni un model pentru viitoare inițiative similare în arii naturale protejate cu scopul extinderii accesului persoanelor cu dizabilități la patrimoniul turistic natural din România.

Foto credit: Facebook / Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă