Primul Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România a fost binecuvântat marți în Capitală, înainte de receptarea lucrărilor de construcție.

Centrul va găzdui secțiile de Oncologie pediatrică, Hematologie, Radioterapie pediatrică, Chirurgie, Neurochirurgie, Bloc operator și ATI ale Spitalului de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București.

În construirea noului spital a fost investită suma de 53 milioane euro, fonduri provenite în mare parte din donații, prin eforturile Asociației „Dăruiește viață”.

Slujba a fost oficiată de pr. Cristian Popa de la Capela Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”.

Într-un interviu pentru Trinitas Tv, preotul capelan Cristian Popa a declarat faptul că „boala este a copiilor, dar suferința este a noastră, a tuturor celor care venim în ajutorul lor și vedem că aceștia se chinuie din cauza bolii și au nevoie de multă dragoste și multă empatie din partea noastră, și bineînțeles, din partea cadrelor medicale și a personalului angajat”.

Mărturiile unui preot care știe ce înseamnă suferința

Preotul Cristian Popa a mărturisit faptul că și el, la rândul lui, a trecut prin suferințe asemănătoare, momente care l-au întărit în credință.

„În trecut am experimentat suferința aceasta și nu întâmplător mă aflu la acest spital, pentru că din experiența pe care am căpătat-o în urma suferinței prin care am trecut am învățat să fiu mai curajos, mai optimist, cu mai multă speranță și cu mai multă credință, ceea ce le împărtășesc astăzi tuturor celor care îmi solicită ajutorul în acest spital”, a declarat preotul Cristian Popa.

„Este greu să îi vezi cum suferă, este complicat să le aduci speranță, dar nu este imposibil, și de acest lucru au ei nevoie. În suferință omul se apropie de Dumnezeu și majoritatea oamenilor îl caută pe Dumnezeu în acest spital, iar eu merg să îl împărtășesc pe Dumnezeu, pe Hristos, prin Sfintele Taine”.

Foto credit: Capură de ecran Trinitas TV