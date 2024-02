Prima casă de romi de la Muzeul Național al Satului va avea un asistent virtual

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va inaugura în data de 30 aprilie prima casă de romi din patrimoniul instituției. Locuința, translatată dintr-o localitate din județul Brașov, va avea un asistent virtual echipat cu inteligență artificială care va conduce vizitatorii în cadrul expoziției.

Inițiativa face parte din proiectul „ROM(a)NOR Interferences” dedicat romilor și este realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și 2014 – 2021 și Norvegiene, prin Programul RO-Cultura.

Asistentul virtual va avea numele Lazăr, cu referire la denumirea casei care a aparținut lui Lazăr Năftănăilă, din localitatea Colbar, Brașov, unul dintre liderii romi din perioada interbelică.

„Suntem, probabil, primul muzeu care face un lucru de genul acesta”, a declarat pentru Agerpres, managerul instituției muzeale, Paula Popoiu.

„Proiectul presupune cercetarea etniei rome şi câteva obiective obligatorii de îndeplinit. Am adus casa de romi, am transferat-o în sat după o cercetare de un an de zile prin satele rome din toată ţara. Am ales casa Calbor, din satul Calbor, casa lui Lazăr Năftănăilă, unul dintre liderii acestei etnii din perioada interbelică”, a mai spus Paula Popoiu.

„De inaugurat o să o inaugurăm în primăvară, cu tot ce înseamnă casă, interior, cu tot ceea ce e legat de istoria casei, potrivit proiectului ROM(a)NOR Interferences, implementat de muzeu”, a adăugat managerul Muzeului Național al Satului.

De asemenea, instituția muzeală pregătește translatarea unei șure tradiționale.

Foto credit: ROM a NOR Interferences / Facebook