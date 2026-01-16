Președintele Academiei Române: Eminescu este el însuși, în sine, elogiul și lauda poporului român

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a explicat, joi, de ce Mihai Eminescu este „elogiul și lauda poporului român”, prin sine însuși, în contextul Zilei Culturii Naționale.

Academicianul a mai afirmat că Eminescu este cel mai reprezentativ creator român, fapt recunoscut de poporul nostru în mod natural.

„Faptul că sărbătorim cultura de ziua lui Mihai Eminescu nu este o întâmplare. Dintre toți creatorii spirituali români, cel mai reprezentativ este, fără îndoială, Eminescu. El nu a fost declarat prototipul sau simbolul culturii românești de către vreo instanță și nici impus de vreo instituție a statului, ci de viața însăși, de marea personalitate colectivă a poporului român și, prin urmare, el nu poate fi judecat, admonestat ori coborât de pe piedestal prin voința cuiva”.

„Eminescu exprimă în opera sa, in nuce, întreaga istorie a culturii românești și europene. Eminescu are versuri clasice precum cele ale lui Ovidiu, cel înveșnicit la Tomis. El cântă dragostea galantă și onoarea cavalerilor medievali ca odinioară trubadurii și truverii, el detaliază Evul Mediu al lui Alexandru cel Bun, de la 1400, așa cum făcea Victor Hugo, în Notre-Dame de Paris, pentru spațiul francez”, a declarat Ioan-Aurel Pop într-un interviu acordat Agerpres.

Român și european

Prin coordonatele sale biografice, Eminescu este român, dar și european, prin intermediul operei pe care a creat-o.

„Eminescu, născut la o dată precisă (15 ianuarie 1850) și într-un loc anume (în Țara de Sus a Moldovei), și-a încheiat scrisul odată cu vârsta sa hristică pământească, dar a fost atins de aripa de înger a eternității. Eminescu este european pentru că exprimă esența spiritului românesc și este cel mai reprezentativ creator român fiindcă s-a încadrat în numitorul comun european”, a spus academicianul.

Din acest motiv, Eminescu nu are nevoie de laudele nimănui, dar suntem îndemnați să ne prețuim valorile, printre care, la loc de cinste, este limba în care a creat poetul.

„Eminescu este el însuși, în sine, elogiul și lauda poporului român. De aceea, data nașterii băietului care-și plângea dascălul la Cernăuți în 1866 este și Ziua Culturii Naționale pentru români. Complexele noastre sunt legate de amploarea, nu de valoarea creației culte românești, iar amploarea este limitată de mulți factori, inclusiv de circulația limitată a limbii române”.

„Cu toate acestea, este firesc ca noi locului să ne ținem, să ne prețuim valorile așa cum sunt ele, să ne cultivăm limba ca un fagure de miere peste tot, în țară și în lume, fără ostentație, așezându-le pe toate în concertul intelectual european”, a îndemnat Ioan-Aurel Pop.

Foto credit: Arhiva / Agerpres

