Președinta Maia Sandu a participat la recepția organizată de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat miercuri la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României.

La eveniment au mai fost prezenți Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, și Prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Președinta Maia Sandu și-a exprimat recunoștința pentru susținerea de către România a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și pentru sprijinul generos și concret oferit în proiectele energetice și de infrastructură de dincolo de Prut.

Să ne ridicăm la înălțimea generației Marii Uniri

„Ne amintim astăzi de momentul istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis poporului român șansa de a trăi unit în pace, libertate și democrație, împlinind un ideal care continuă să ne inspire și astăzi”, a spus Excelența Sa Maia Sandu.

„Datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la 1 decembrie 1918.”

„Să apărăm cu dârzenie moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale”, a adăugat Președinta Republicii Moldova.

„Prin urmare, vă îndemn să ne ridicăm la înălțimea generației Marii Uniri nu doar prin cuvinte alese la ceas de sărbătoare, ci prin curajul de a proteja și de a consolida ceea ce ei au realizat. La mulți ani, România!”

Ziua Națională la Chișinău

Manifestările organizate de Ambasada României în Republica Moldova includ și o expoziție în aer liber intitulată „FOC”, care include 27 de imagini. din colecția fotografului Sorin Onisor: oameni, clipe, evenimente ale comunității, îndeletniciri și peisaje, toate unite de puterea acestui element primordial – focul.

Ziua Națională a României este marcată anual în data de 1 decembrie, ziua în care a fost adoptată Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia de unire a Transilvaniei cu România.

Vineri, 28 noiembrie, este Ziua Unirii Bucovinei cu România.

Foto credit: Președinția Republicii Moldova