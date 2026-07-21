Premieră în învățământul superior din România: Va fi înființat un curs universitar pentru predarea șahului educațional

O nouă disciplină universitară, intitulată „Didactica predării șahului educațional”, va fi introdusă din toamna acestui an la Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Federația Română de Șah, informează Agerpres.

Anunțul a fost făcut luni, la sediul Agenției Naționale pentru Sport, de reprezentanții Federației Română de Șah și ai Universității de Vest din Timișoara.

Președintele Federației Române de Șah, Vlad Ardeleanu, a explicat că noua disciplină marchează o schimbare de strategie în pregătirea cadrelor didactice: „Dacă până acum Federația forma învățători care ieșiseră deja din mediul universitar, prin acest nou capitol ne propunem ca formarea viitorilor profesori să se facă direct în timpul facultății”.

„Astfel, după absolvire, noile cadre didactice vor putea intra direct în sistem, solicitând ora opțională sau catedra de șah în instituțiile unde vor alege să profeseze”, a adăugat acesta.

„Șahul este sportul minții”

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea, a subliniat rolul educativ al șahului și obiectivul proiectului.

„Șahul este sportul minții. Când vorbim despre șah, vorbim despre a cugeta, a gândi, a reflecta, a analiza, a lua decizii și a contura o strategie”.

„Obiectivul nostru este de a genera o mișcare de masă și de a pregăti formatori pentru mediul preuniversitar”, a afirmat rectorul.

30.000 de sportivi practică șahul

Cu ocazia Zilei Mondiale a Șahului, președintele Federației Române de Șah a anunțat că organizația reprezintă în prezent a treia cea mai mare comunitate sportivă din România.

„În prezent, avem 30.000 de sportivi legitimați, o performanță care ne plasează pe podium, imediat după fotbal și baschet. Dinamica noastră este una extrem de pozitivă, înregistrând o creștere de peste 30% în ultimii ani”.

La rândul său, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Cosmin Tabără, și-a exprimat speranța ca șahul să devină, în viitor, disciplină obligatorie în școlile din România.

„Sper ca șahul să devină în viitor o materie obligatorie în sistemul nostru de învățământ preuniversitar”.

Disciplina va fi disponibilă din noul an universitar pentru studenții din domeniile Științele Educației și Educație Fizică și Sport, dar și ca disciplină complementară pentru toți studenții Universității de Vest din Timișoara.

Foto credit: Magnific