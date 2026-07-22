PS Teofil de Iberia: A fi drept înseamnă a crede că Dumnezeu este viu

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Episcop vicar al Spaniei și Portugaliei, a vorbit despre dreptatea omului credincios și puterea rugăciunii stăruitoare, luni, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, împreună cu Protosinghelul Macarie Bărgăvanu, consilier administrativ-bisericesc și eclesiarh al catedralei, Arhidiaconul Ioanichie Oproae, secretar eparhial, Protosinghelul Efrem Ceaușu și Arhidiaconul Casian Nemet.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a explicat că Sfântul Proroc Ilie este prezentat în Apostol ca om drept, a cărui rugăciune avea putere, dar și ca om „întru totul asemănător nouă”, cu slăbiciuni și neputințe.

„Înțelegem că a fi drept nu înseamnă a fi fără de păcat, ci înseamnă a crede că Dumnezeu este Viu și dătător de viață, a recunoaște cu smerenie că suntem păcătoși, a ne căi și a ne mărturisi păcatele și a ne ruga stăruitor pentru mântuirea tuturor”, a spus Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a mai explicat că această cale este la îndemâna fiecărui creștin, în măsura în care omul dorește să umble drept în căile Domnului.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei