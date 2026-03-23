Episcopul Spaniei și Portugaliei: Vindecarea vine atunci când ne recunoaștem neputința și cerem ajutorul lui Hristos

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a subliniat că adevărata vindecare depinde de modul în care omul își conștientizează limitele: „Vindecarea vine atunci când ne recunoaștem neputința și cerem ajutorul lui Hristos cu credință”.

Preasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Parohia „Buna Vestire” din Tenerife, Spania.

Ierarhul a explicat că minunea vindecării copilului demonizat arată nu doar eliberarea de suferința trupească, ci și lucrarea tainică asupra sufletului, în centrul căreia se află mărturisirea tatălui, care exprimă lupta interioară dintre credință și îndoială.

„Ucenicii nu reușiseră să-l vindece, iar tatăl îi spune: Doamne, dacă poți, ajută-ne. Hristos îi răspunde că toate sunt cu putință celui care crede, iar tatăl mărturisește: Cred, Doamne, ajută necredinței mele”.

Episcopul Spaniei și Portugaliei a evidențiat că Mântuitorul a vindecat, de fapt, două suferințe: „Hristos vindecă nu doar copilul, ci și sufletul tatălui, arătând că necredința este o boală a sufletului”.

Preasfințitul Părinte Timotei l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Remus Rus Bugnar.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei