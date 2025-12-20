Preasfințitul Părinte Ignatie își sărbătorește ocrotitorul spiritual

În ziua pomenirii Sf. Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, PS Ignatie al Hușilor își sărbătorește ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Părintele Patriarh Daniel i-a transmis un mesaj de felicitare.

Episcopul Ignatie s-a născut în 7 iulie 1976, în Bilbor, județul Harghita, în familia evlavioasă a părinților Gheorghe și Ana Trif. La botez, a primit numele de Ilie.

Preasfinția Sa a absolvit Școala Generală în comuna natală, în anul 1991. A urmat cursurile Colegiului „Mihai Eminescu” din Toplița, județul Harghita (1991-1992), ale Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ștefan” Alba Iulia (1992-1997) și ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (1997-2001).

A fost admis la cursurile doctorale de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna”, Sibiu, specializarea Patrologie și Literatură Postpatristică, sub îndrumarea științifică a prof. univ. dr. Constantin Voicu (2001-2007). Studiile doctorale au fost continuate la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității București, sub îndrumarea științifică a prof. univ. dr. Ioan Caraza (2007-2011), sub a cărui conducere a întocmit și susținut teza de doctorat: Sfântul Grigorie Palama și doctrina despre energiile necreate (București, 2011).

În perioada 2003-2008 a urmat studii postuniversitare (doctorat) în Atena, ca bursier al Sfântului Sinod al Greciei și al YKY (Idrima Kratikon Ipotrofion).

A fost hirotonit diacon și preot în anul 2001 și tuns în monahism în 2008, pe seama Mănăstirii Sfânta Treime din Alba Iulia (Catedrala arhiepiscopală). În același an a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în 2011 la cel de arhimandrit.

În data de 24 octombrie 2011 a fost ales, în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, cu titulatura Mureșeanul. Hirotonia în arhiereu a avut loc în data de 11 decembrie 2011 la Catedrala Mitropolitană Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail din Paris, Franța.

Ierarhul a fost ales Episcop de Huși în data de 5 octombrie 2017 cu majoritate de voturi de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul ședinței de lucru prezidate de Părintele Patriarh Daniel.

Întronizarea ca Episcop al Huşilor a avut loc în 22 octombrie 2017.

Foto credit: Basilica.ro

