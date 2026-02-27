După două decenii ca protopop de Avrig, Pr. Vasile Gafton își spune povestea: De la meseria de sudor la slujirea de preot

În vara anului 2026, părintele Vasile Gafton va împlini 20 de ani de slujire în fruntea Protopopiatului Avrig din județul Sibiu. Cu acest prilej, Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a publicat pe pagina sa de Facebook un interviu despre drumul de la meseria de sudor la slujirea preoțească a protopopului de Avrig.

Absolvent al Liceului Industrial din Mârșa în anul 1992, cu calificarea de sudor, părintele Vasile Gafton a mărturisit că a învățat valoarea muncii oneste.

„La proba practică trebuia să prezentăm niște piese metalice sudate în X sau în T. Maistrul evaluator s-a uitat la cele făcute de mine, care nu erau tocmai conforme, mi-a arătat altele perfecte și mi-a spus: Acestea sunt aduse de colegii tăi, dar nu sunt ale lor, ci ale părinților, muncitori în fabrică. Apreciez că ai fost corect, ai nota maximă pentru asta”.

După un prim eșec la admiterea la Facultatea de Teologie și un an de armată la Târgu Mureș, a ales să-și urmeze chemarea, în ciuda dificultăților: „Am picat printre primii, întrucât nu m-am putut pregăti temeinic. (…) Am fost încurajat și îndrumat de regretatul părinte Constantinescu, cel care m-a și sfătuit să apuc calea preoției”.

„Aveam cererea de angajare la Uzina Mecanică din Mârșa, la Secția Punți Motoare, dar și examenul de admitere dat la Facultatea de Teologie. Nu aveam telefon acasă, dar avea sora mea, care a sunat la secretariat să afle dacă am fost admis. (…) Am aflat că am intrat la facultate. Atunci am decis să-mi urmez vocația, nu meseria”, a mai spus protopopul de Avrig.

Familie cu origini modeste

Părintele Vasile Gafton a explicat că provine dintr-o familie modestă din Avrig, dar unde credința și munca se împleteau firesc în viața de zi cu zi.

„Tata, pe care avrigenii îl știau de-al lui Măriuțu, avea șapte clase și palmele mari, bătătorite de atâta muncă. Parcă îl văd cum, în fiecare dimineață de duminică, citea Biblia cu voce tare. Stătea la marginea patului, citea și se ruga”.

În anii copilăriei, tânărul Vasile a participat la orele de religie ținute în zilele de sâmbătă în biserica veche din localitate și la slujbele de la Mănăstirea Stânișoara.

„Citeam Viețile sfinților la lumina lumânării, dintr-un manuscris bătut la mașină. Noaptea, venea paracliserul să bat toaca. Apoi urca în turn să tragă clopotele, de unde îmi făcea semn cu o lanternă când trebuia să încep la toacă”.

Alegerea ca protopop

Părintele Vasile Gafton a explicat că primii șapte ani de preoție i-a petrecut în Parohia sibiană Nou Român, apoi a ajuns la Avrig, unde a început să realizeze proiecte importante pentru comunitate.

„Îi datorez această poziție Înaltpreasfinției Sale Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, care a avut încredere în mine, chiar dacă eram oarecum la început de drum”, a spus părintele protopop.

„Suntem pe locul unei foste magazii de lemne devenită, cu multă muncă, sediu de protopopiat. O perioadă importantă pentru mine au fost primii opt ani de când ocup această funcție, timp în care am reușit să pictăm biserica nouă pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, să construim o bisericuță din lemn pe Valea Avrigului și clădirea în care ne aflăm”.

După două decenii în fruntea Protopopiatului Avrig, părintele Vasile Gafton vorbește despre slujire folosind o comparație inspirată din meseria sa de bază: „Sufletul omului trebuie uneori sudat, reparat, adus laolaltă. Ca preot, îi îndepărtez zgura, îl pilesc și îi redau strălucirea. Trebuie să privim spre lumină, chiar și în cea mai neagră noapte a vieții”.

Clădirea a fost pusă la dispoziția unei grădinițe din oraș, pe perioada lucrărilor de reabilitare. Aproximativ 70 de copii își desfășoară temporar activitatea în sediul Protopopiatului din Avrig.

Foto credit: Facebook / Daniela Cimpean – Președinta Consiliului Județean Sibiu