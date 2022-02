Pr. Prof. Ştefan Buchiu, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

Părintele Ştefan Buchiu, profesor emerit şi fost decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, a devenit duminică Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova.

Evocările şi momentele festive au avut loc în Aula „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Facultăţii de Teologie din Craiova.

Părintele Prof. Nicolae Răzvan Stan, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, a prezentat în plen Laudatio pentru activitatea bio-bibliografică, academică şi contribuţia teologică a Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu.

După Laudatio, Prof. Leonardo Geo Mănescu, preşedintele Senatului Universităţii din Craiova, i-a acordat Pr. Prof. Ștefan Buchiu titlul de Doctor Honoris Causa.

Părintele profesor Ştefan Buchiu i-a mulţumit Mitropolitului Irineu pentru preţuirea arătată, Universităţii din Craiova şi Facultăţii de Teologie din Craiova pentru primirea acestei distincţii.

„Este un moment emoţionant şi un moment în care plecăm mereu de la exprimarea recunoştinţei. Vreau să îmi exprim profunda recunoştinţă faţă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, membru al Academiei Române, pentru iniţiativa de a-mi acorda acest înalt titlu universitar onorific, care mă angajează şi pentru viitor”.

„El nu priveşte doar trecutul în care, într-adevăr, am avut posibilitatea şi bucuria ca să fiu şi eu de folos acestei facultăţi. În timpul celor zece ani cât am fost preşedintele Colegiului Decanilor Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, m-am străduit să întăresc, să conserv, să cultiv colaborarea dintre facultăţi, am realizat ce potenţial extraordinar are învăţământul teologic universitar în aceste decenii”.

„Cred că acum se poate trage o linie, un bilanţ, după 30 de ani, în primul rând aici, unde suntem, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, şi apoi la toate celelalte facultăţi. Îi mulţumesc cu recunoştinţă Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu”, a spus Părintele Buchiu.

După primirea distincţiei, Pr. prof. Ştefan Buchiu a susţinut o prelegere având ca temă legătura dintre „Cunoaşterea catafatică şi Cunoaşterea apofatică”.

La final, Mitropolitul Irineu a subliniat că „Părintele Ştefan Buchiu a avut şi are o contribuţie esenţială pentru teologia românească”.

„Ne-a pus la inimă, prin referatul pe care l-a prezentat, ceea ce îi este propriu omului: cunoaşterea. Dintre toate creaturile pământului, numai omul are această capacitate. Cunoaşterea este dată firii omeneşti, fiind specific omului să crească şi să cunoască treptat”.

„Cunoaşterea este legată de existenţă, pentru că nimic nu este fără de a cunoaşte şi a fi. Nu putem avansa de la un spaţiu la altul fără de cunoaştere, iar cunoaşterea aceasta trebuie să aibă o ascensiune: excelsior. Nu poţi să rămâi la un singur nivel de cunoaştere”, a afirmat IPS Irineu.

Evenimentul se înscrie în manifestările dedicate împlinirii a trei decenii de activitate teologică academică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

