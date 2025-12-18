Pr. Adrian Agachi despre libertatea câștigată în 1989: Dacă nu am urmat Adevărului, adică lui Hristos, încă nu suntem liberi

Părintele Adrian Agachi a scris pe o rețea socială o scurtă reflecție despre libertate marți, în contextul împlinirii a 36 de ani de la începutul revoluției anti-comuniste în România.

„Libertate a fost strigătul izvorât din zeci de mii de inimi sincere la Timișoara în data de 16 decembrie 1989. Însă această libertate a venit cu un preț deosebit de sângeros: 1.166 de persoane și-au pierdut viața între 16 și 31 decembrie 1989 pentru libertatea poporului român, asuprit de un regim totalitar ateu”, a scris Părintele Adrian Agachi.

El a amintit afirmația lui Henrik Ibsen, care spunea: „Adevărul și libertatea sunt stâlpii societății”.

„Astăzi avem libertatea, dar oare mai avem Adevărul?” se întreabă Părintele Adrian Agachi.

„Între știri false și manipulare, între minciună și ipocrizie, între teorii ale conspirației și propagandă frumos ambalată, mai știe oare omul cine este? Mai privește spre Dumnezeu? Mai știe că Adevărul se scrie cu majusculă pentru că este Persoană, nu un simplu concept filozofic, o logică ștearsă a minții omenești decăzute? Și poate spune că este liber cel ce este robul propriilor sale patimi și păcate?”

Preotul amintește afirmația Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan: „Veți cunoaște Adevărul, iar Adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32).

„La 36 de ani distanță, lacrimile pentru cei plecați dintre noi, care ne-au plătit cu sânge libertatea, trebuie să devină izvoare ale întâlnirii noastre cu Adevărul”, ne îndeamnă el.

„Dacă încă nu am învățat să fim uniți, să trăim în pace și dragoste unii cu ceilalți, dacă încă nu am urmat Adevărului, adică lui Hristos, încă nu suntem liberi și nici Adevărul nu-L cunoaștem.”

Preotul își încheie mesajul reiterând faptul că cei care au murit în Revoluția din 1989 și-au dat viața, „ca noi să fim eliberați de aceste boli”.

Părintele Adrian Agachi este consilier patriarhal și purtător de cuvânt la Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Sursa foto: Facebook / Adrian Agachi