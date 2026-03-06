Postim de dragul Mirelui, nu pentru că cele ale lumii ar fi rele în sine: PS Benedict

„Postim de dragul Mirelui. Domnul a zis: Nu pot să postească câtă vreme Mirele este cu ei; dar după ce Mirele nu va mai fi, vor posti de dorul Lui. Și de aceea postim: nu pentru că cele ale lumii ar fi rele în sine”, a explicat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, miercuri, când a oficiat Liturghia Darurilor înainte sfințite la parohia din Horoatu Crasnei, județul Sălaj.

„De fiecare dată când mâncăm, fie că mâncăm de post, fie că mâncăm de dulce, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru bucatele pe care le avem pe masă. Și, dacă Îi mulțumim, înseamnă că sunt bune”, a continuat ierarhul.

„Dar renunțăm la ele, câte puțin, ca să-I arătăm Domnului că El este mai presus de orice și că pe El Îl vrem mai mult decât lumea aceasta. Renunțăm la cele ale trupului câte ceva, ca să fie cele ale duhului mai mult.”

Postul, tainică întâlnire cu Hristos

Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat că osteneala postului este legată întotdeauna de bucuria întâlnirii cu Dumnezeu.

„Bucuriile mari vin numai împreună cu osteneala. Ce e fără osteneală aduce o bucurie doar pe moment, atunci, deodată. Dar când este osteneală mai multă, și bucuria este mai multă, și bucuria rămâne”, a spus părintele episcop.

„E nevoie să ne învățăm și cu bucurii duhovnicești, nu numai cu cele materiale, exterioare, care țin de trup, deși sunt binecuvântate de Dumnezeu.”

Corabia Bisericii se orientează după Hristos

În încheiere, ierarhul a folosit o metaforă frumoasă referitoare la viața Bisericii: aceea a corabiei.

„Dacă Biserica este o corabie, atunci într-o corabie este cineva care urmărește direcția — acesta este preotul. De aceea noi stăm cu spatele la dumneavoastră: nu pentru că suntem nepoliticoși, ci pentru că mergem înspre răsărit. Cineva trebuie să vadă direcția, să observe pericolul din față. Noi ne uităm spre răsărit, spre Hristos”, a explicat Episcopul Sălajului.

„Dar dumneavoastră sunteți cei care mișcați corabia. Într-o corabie trebuie și vâsle, trebuie și combustibil. Dacă nu se vâslește sau nu se pune combustibil, corabia nu merge înainte. De aceea este foarte important ca noi, cei din altar, și dumneavoastră, comunitatea, să fim în aceeași direcție: cu același dor de Dumnezeu și cu aceeași dorință de a ajunge la Răsăritul cel de sus, Care este Domnul Hristos.”

Din sobor au făcut parte arhid. Sergiu Iustin Pop, consilier de misiune și protocol, pr. Dan Haiduc, protopopul de Șimleu Silvaniei și pr. Bogdan Taloș, parohul comunității.

La final, părintele paroh Bogdan Taloș i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Benedict pentru prezență și binecuvântare și i-a oferit în dar o icoană cu ocrotitorul parohiei, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul.

Foto credit: Episcopia Sălajului