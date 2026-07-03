Polițiștii de frontieră de la Sighetu Marmației, în rugăciune de sărbătoarea Sfântului Ștefan cel Mare

Lucrătorii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației au participat joi la hramul Bisericii „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din cadrul instituției.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți, condus de arhimandritul Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial în cadrul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

La eveniment au fost prezenți prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, subprefectul Enikö-Erzsébet Krizsanovszki, Inspectorul-șef al ITPF Sighetu Marmației, chestor de poliție Florin Coman, chestorul-șef de poliție Valentin Minoiu, director al Direcției Management Resurse Umane, părintele Felix Iulian Radu, șeful Secției Asistență Religioasă, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, polițiști de frontieră și credincioși din Sighetu Marmației.

După Sfânta Liturghie, arhimandritul Ioachim Tomoiagă i-a îndemnat pe lucrătorii inspectoratului la păstrarea credinței, la responsabilitate și la iubirea aproapelui, valori care călăuzesc atât viața creștină, cât și misiunea polițiștilor de frontieră.

Chestorul de poliție Florin Coman le-a mulțumit părintelui Ioachim Tomoiagă, soborului de slujitor și tuturor invitaților care participat la hramul bisericii.

„Sărbătoarea hramului a reprezentat un prilej de rugăciune, comuniune și recunoștință, reafirmând importanța credinței, a solidarității și a responsabilității în viața comunității și în îndeplinirea misiunilor specifice Poliției de Frontieră Române”, au transmis reprezentații ITPF Sighetu Marmației.

Biserica ITPF Sighetu Marmației

Biserica cu hramul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” are o semnificație aparte pentru comunitatea polițiștilor de frontieră.

Piatra de temelie a fost pusă în data de 2 iulie 2008, iar un an mai târziu, prin contribuția polițiștilor de frontieră, biserica a fost sfințită.

În anul 2014, a fost sfințită pictura murală, realizată în tehnica „tempera grasă”, inspirată de tradiția bisericilor de lemn transilvănene din perioada 1700–1740.

Foto credit: Facebook / Poliția de Frontieră Sighetu Marmației