Peste 10.000 de elevi din întreaga țară au participat la etapa județeană a Olimpiadei de Religie

Peste 10.000 de elevi de gimnaziu și liceu din întreaga țară au participat sâmbătă la etapa județeană a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox.

În municipiul București, interesul pentru disciplina Religie a rămas ridicat, peste 1.500 de elevi calificându-se pentru această etapă a competiției.

Un concurs pentru viața creștină

Dragoș Ioniță, inspector pentru disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a explicat că olimpiada este cel mai important concurs organizat la nivel național pentru această disciplină, atât prin numărul mare de participanți, cât și prin implicarea cadrelor didactice.

„Avem peste 1.500 de elevi calificați la această etapă, ceea ce dovedește dragostea pe care copiii o au față de disciplină, bunăvoința de a participa la astfel de concursuri, și înțeleg faptul că orice competiție este un câștig, indiferent de rezultatele finale”, a declarat inspectorul pentru disciplina Religie pentru Trinitas TV.

„În ceea ce privește subiectele, sunt subiecte atractive, relevante pentru viața lor de elevi și viața lor de creștini în egală măsură”, a mai adăugat profesorul.

O parte dintre elevii participanți au declarat pentru Trinitas TV că experiența concursului a fost una utilă și formativă, pregătirea pentru olimpiadă oferindu-le ocazia de a aprofunda temele studiate la clasă și de a reflecta asupra unor subiecte importante pentru viața creștină.

Olimpiada Națională de Religie pentru elevii de gimnaziu se va desfășura în perioada 21–25 aprilie la Brăila, iar cea destinată liceenilor va avea loc între 15 și 19 aprilie, la Reșița, în județul Caraș-Severin.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Olteniei