Un grup de persoane private de libertate a vizitat Mănăstirea Pasărea

Un grup format din 17 persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Jilava a vizitat marți Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov.

Acțiunea a făcut parte din programul național de reintegrare socială derulat de Administrația Națio­nală a Penitenciarelor. Grupul a fost însoțit de preotul penitenciarului, părintele Marius Ilie.

Persoanele private de libertate s-au închinat în lăcașul de cult al mănăstirii și i-au colindat pe rezidenții așezământului de bătrâni, oferindu-le daruri confecționate de ei.

„Ne-am bucurat astăzi să ieșim din penitenciar împreună cu un grup de persoane private de libertate și să ajungem în acest loc minunat, binecuvântat de Dumnezeu, la Mănăstirea Pasărea. Aici am adus slavă lui Dumnezeu și, totodată, am vestit Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin colindele pregătite de cei pe care îi custodiem”, a spus preotul Marius Ilie la Trinitas TV.

„Am considerat că este de mare folos să ducem bucuria Nașterii Domnului și persoanelor aflate în căminul de bătrâni al mănăstirii, oferindu-le și mici daruri realizate cu drag în atelierul penitenciarului, pentru a le aduce un strop de lumină și speranță”.

Între cei care au vizitat Mănăstirea Pasărea se află și persoane care cântă în corul bisericii și participă regulat la programul liturgic.

Sursă imagine: YouTube / Trinitas TV, Dec. 10. 2025