Pelerinaj cu moaștele Sf. Ier. Ambrozie: Vor fi duse la hramul parohiei ilfovene Sudiți

Parohia Sudiți din Merii Petchii, județul Ilfov, își va serba hramul, Nașterea Maicii Domnului, în prezența unui fragment din moaștele un mare ierarh al Bisericii: Sf. Ambrozie, Episcopul Mediolanului.

Odorul face parte din patrimoniul parohiei bucureștene Apărătorii Patriei II, pusă sub ocrotirea sfântului.

Sfintele moaște vor fi aduse, în perioada 6-7 septembrie 2025, de o delegație condusă de Părintele Paroh Mircea Uță.

Momentul culminant al pelerinajului va fi procesiunea cu sfintele moaște prin parohie, având în vedere că este pentru prima dată când moaștele marelui ierarh ajung în această comunitate.

Program

Sâmbătă, 6 septembrie

08:00 Acatistul Maicii Domnului și Sfânta Liturghie;

Duminică, 7 septembrie

08:30 Acatistul Sf. Ambrozie și Sf. Liturghie;

Luni, 8 septembrie

08:00 Slujba Acatistului, Sf. Liturghie și Parastasul pentru ctitori;

Adresa Parohiei Sudiți este: Str. Crinilor Nr. 70, Sat Merii Petchii, Com. Nuci, Jud. Ilfov.

Foto credit: Wikipedia (Sf. Ier. Ambrozie – mozaic de la Capela Palatină din Palermo, Italia)