Galerie foto: Patriarhul României a primit Sfânta Lumină de la Ierusalim (2026)

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim sâmbătă seara, la Catedrala Patriarhală.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Agenția de știriBasilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim sâmbătă seara, la Catedrala Patriarhală.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Expoziția de fotografie „Privind spre cer – Aviația românească la 116 ani de la prima decolare” va putea fi vizitată în perioada 20-26 iulie, la ParkLake Shopping Center din București. Expoziția este realizată de Asociația…
Prima ediție a Festivalului „Agape” va avea loc în perioada 24-26 iulie, în zona Văratec–Agapia din județul Neamț, cu activități dedicate credinței, tradiției și familiei. Programul va include conferințe duhovnicești, ateliere pentru copii și adulți,…
Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum, pomenit în data de 18 iulie, este ocrotitorul spiritual a peste 123.000 de români. Conform datelor transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 123.077…
Părintele Vladimir Beregoi, consilier economic și social-misionar al Episcopiei Hușilor și președinte al Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, coordonează proiecte sociale dedicate copiilor, mamelor, vârstnicilor și familiilor aflate în dificultate. Activitatea asociației a fost recunoscută la…
Un număr de 41 de absolvenți ai Școlii Postliceale Sanitare din cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman au depus Jurământul asistentului medical la cursul festiv al promoției 2026, organizat în curtea Fundației „Episcop Melchisedec”.…