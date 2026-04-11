Galerie foto: Patriarhul României a primit Sfânta Lumină de la Ierusalim (2026)

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim sâmbătă seara, la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

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