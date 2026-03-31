Patriarhul Ecumenic, admis ca membru asociat al Academiei Franceze: În slujba principiilor eticii și al binelui comun

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a fost admis luni ca membru asociat al Academiei Franceze. În discursul de recepție, Sanctitatea Sa a subliniat că instituția de cultură franceză „se pune în slujba principiilor eticii și ale binelui comun”.

Ceremonia de admitere a avut loc sub cupola Academiei Franceze, unde Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a fost primit oficial ca membru asociat al Academiei de Științe Morale și Politice, ocupând locul deținut anterior de Joseph Ratzinger, devenit ulterior Papa Benedict al XVI-lea. La eveniment a participat și Mitropolitul Ortodox Român Iosif al Europei Occidentale și Meridionale.

Sanctitatea Sa a subliniat semnificația profundă a acestei succesiuni: „Faptul că Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului se încredințează ocuparea acestui scaun conferă acestui moment o semnificație care depășește cu mult simpla satisfacție personală. Acest loc devine astfel un spațiu al memoriei vii și, în același timp, un semn al speranței”.

Adevărul omului depășește orice algoritm

Patriarhul Bartolomeu I a atras atenția asupra provocărilor lumii contemporane, subliniind că „fără ancorare în adevăr, libertatea devine arbitrară, egalitatea se transformă în nivelare, iar fraternitatea în simplă formulă fără putere”.

Sanctitatea Sa a atenționat asupra impactului necontrolat al tehnologiei și al inteligenței artificiale: „În lumea contemporană, în care tehnologia și inteligența artificială influențează tot mai mult viața noastră, există riscul de a reduce adevărul la calcul sau funcționalitate”.

„Adevărul omului depășește orice algoritm: el este relație, revelație și sens. O rațiune lipsită de adevăr își pierde orientarea, iar o libertate fără adevăr se distruge pe sine însăși”, a subliniat Patriarhul Bartolomeu I.

Patriarhul Ecumenic a îndemnat la unitate în căutarea adevărului: „Suntem chemați să căutăm un adevăr care nu divide, ci unește; care nu domină, ci slujește. Numai un astfel de adevăr poate întemeia o ordine dreaptă și deschide orizontul unui viitor autentic”.

Patriarhul Bartolomeu I a fost ales ca membru asociat al Academiei Franceze anul trecut. În data de 28 aprilie 2025, președintele Franței, Emmanuel Macron a semnat decretul care confirma alegerea Sanctității Sale.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou