Patriarhul Daniil în vizită la Patriarhia Ecumenică: Sanctitatea Sa Bartolomeu a primit Ordinul „Sf. Ioan de Rila”

Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei, a fost primit, în data de 25 decembrie, de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic.

În cadrul vizitei la Fanar, Patriarhul Daniil al Bulgariei i-a conferit Sanctității Sale Ordinul „Sf. Ioan de Rila” clasa I.

Ordinul a fost oferit în semn de recunoștință pentru implicarea Patriarhului Ecumenic în depășirea schismei din Biserica Ortodoxă Bulgară prin convocarea Sinodului din 1998.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniil a mulțumit pentru calda primire: „Deși ne aflăm în jurisdicții politice și canonice diferite, suntem și rămânem uniți în cadrul unei singure Biserici, cu un singur Păstor și un singur Cap, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care este ieri și astăzi Același și în veci (Evr. 13, 8)”, a subliniat Patriarhul Bulgariei.

Taina adevăratei comuniuni

Sanctitatea Sa Bartolomeu a rostit un cuvânt de bun venit, apreciind că astfel de vizite nu constituie doar o simplă obligație protocolară, ci o manifestare statornică și blândă a Tainei adevăratei comuniuni în Hristos.

„Prin unirea liturgică în dumnezeiasca Euharistie și prin reaprinderea dogmelor și tradițiilor patristice, aceste vizite devin parte inseparabilă a adevărului bisericesc și reînnoiesc dorita unitate a credinței”, a subliniat Patriarhul Ecumenic.

„Relațiile de rudenie în Duhul Sfânt ale Bisericilor locale nu sunt relații de etichetă sau de curtoazie. Armonia de gândire și identitatea în cele ale credinței și ale vieții generale a Bisericii sunt manifestarea harului Cuvântului lui Dumnezeu născut, care lucrează în noi și în voi”, a adăugat Sanctitatea Sa Bartolomeu.

Vizita oficială a continuat vineri cu oficierea Sfintei Liturghii de către Patriarhul Ecumenic, împreună cu Patriarhul Bulgariei și alți patru ierarhi, informează Patriarhia Ecumenică.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou