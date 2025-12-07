Patriarhul Daniel: Vindecarea femeii gârbove reprezintă în mod tainic lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos

„Vindecarea femeii gârbove, în evanghelia de astăzi, ne descoperă înțelesul adânc al ridicării naturii umane păcătoase, pe care Domnul Iisus Hristos o dezleagă, o eliberează de robia Satanei, din legătura neputințelor trupești, adică o vindecă și o mântuiește”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică.

„Așadar, vindecarea femeii gârbove ca ridicare dintr-o legătură nevăzută și apăsătoare reprezintă în mod tainic lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos ca vindecare și sfințire a naturii umane gârbovite de păcat și aplecate spre moarte, natură umană pe care El a asumat-o prin întrupare, sau înomenire.”

Patriarhul României a continuat reflecția teologică amintind că atât Învierea, cât și Înălțarea Domnului la ceruri au în limba greacă înțelesul de „ridicare”, „orientare spre sus”: Anastasis / Analipsis.

„Prin învierea Sa din morți, Domnul Iisus Hristos ridică pe om din moarte la viață, iar prin înălțarea Sa la cer îl ridică pe om de pe pământ la ceruri, adică îl ridică de la viața pământească trecătoare la viața cerească netrecătoare, duhovnicească și veșnică”, a explicat Preafericirea Sa.

„Trupul ei era gârbov, dar sufletul ei era drept”

Părintele Patriarh Daniel a mai remarcat faptul că femeia, deși cu o gravă suferință trupească, era nelipsită de la rugăciunea din sinagogă, motiv pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a numit-o fiică a lui Avraam, adică având „o credință puternică, o credință verificată în timp, prin necazurile și greutățile vieții”.

„Din Evanghelia de astăzi învățăm că femeia gârbovă avea multă credință, adâncă smerenie și îndelungă răbdare, de aceea suferea în tăcere, fără să cârtească, fără să se revolte, fără să se plângă, fără să ceară mila cuiva.”

„Trupul ei era gârbov, dar sufletul ei era drept. Trupul ei era plecat spre pământ, dar sufletul ei era îndreptat spre cer în rugăciune către Dumnezeu”, a subliniat Patriarhul României.

„În ziua în care Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a făcut Om din iubire pentru oameni, a vindecat-o, ea a început să slăvească pe Dumnezeu. Astfel, la virtuțile ei mari – credință puternică, smerenie profundă și răbdare îndelungă – se adaugă și calda ei recunoștință, ca preamărire adusă lui Dumnezeu.”

Iisus a unit cuvântul eliberator cu fapta milostivă

Preafericirea Sa a subliniat și îndemnuri practice ale Evangheliei citite duminică în biserici: îndemnul la fapta milostivă și la săvârșirea binelui în orice vreme.

„Evanghelia de azi ne arată că Domnul Iisus Hristos săvârșește binele fără să fie rugat, fără să îi se ceară”, a observat Patriarhul României. „Deci Iisus a unit cuvântul eliberator cu fapta milostivă.”

„Prin această lucrare, Domnul Iisus Hristos ne învață și pe noi să nu așteptăm că să fim rugați sau solicitați stăruitor spre a face bine. Dacă vedem că un om are nevoie de ajutorul nostru, să-l ajutăm din proprie inițiativă.”

Sărbătoarea nu este un obstacol în a săvârși binele

„Prin urmare, înțelegem că și în zi de sărbătoare putem și trebuie să facem bine: să dăm o mână de ajutor unui om aflat în dificultate sau să-l încurajăm cu un sfat bun, dar mai ales să-l ajutăm cu rugăciune pentru sănătatea și mântuirea lui”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

„Facerea de bine nu trebuie oprită nici chiar în zile de sărbătoare. Cu alte cuvinte, sărbătoarea nu este un obstacol în a săvârși binele pentru aproapele nostru.”

Patriarhul României a amintit că, în Postul Nașterii Domnului, „iubirea milostivă a lui Hristos ne cheamă să vizităm și să ajutăm bolnavii, bătrânii, săracii, oamenii învățați și singuri”.

„Noi ne numim creștini pentru că purtăm numele lui Hristos, dar suntem creștini buni dacă devenim milostivi”, a subliniat Preafericirea Sa.

„Când săvârșim multe fapte de milostenie, cei ce se bucură de ele preamăresc pe Hristos Domnul pentru bunătatea Lui, care se arată lor prin oamenii binevoitori și milostivi trimiși de El, ca să îi ajute. Astfel, oamenii milostivi devin mâinile iubirii milostive ale lui Hristos lucrătoare în lume”, a încheiat Patriarhul României.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene (deschidere articol)