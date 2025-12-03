Patriarhia Română a donat 17 tone de apă potabilă pentru prahovenii afectați de lipsa apei

La Biserica „Sfânta Cuviosă Parascheva” din Câmpina au ajuns marți 17.250 de litri de apă plată îmbuteliată donată de Patriarhia Română locuitorilor din localitățile prahovene Câmpina, Băicoi și Breaza, afectate de sistarea alimentării cu apă.

Acțiunea social-filantropică a fost organizată la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor și al Societății Chivotul Mare SRL.

Aproximativ 107.000 de locuitori din 13 localități prahovene au rămas fără apă după problemele apărute la lacul de acumulare Paltinu. Sunt afectate inclusiv școli și unități sanitare, instituții publice care au fost nevoite să-și sisteze temporar primirea și deservirea elevilor, respectiv a noilor pacienți.

„Suntem în niște momente foarte grele pentru credincioșii noștri și, cum Biserica se identifică cu poporul, trebuie să fim alături de suferința poporului”, a declarat pentru Trinitas TV Părintele Grigore Melnic, Protopop de Câmpina și Parohul Comunității „Sf. Parascheva” din Câmpina.

„Apa înseamnă viață și sunt bucuros de înalta binecuvântare pe care am primit-o de la Părintele Patriarh Daniel, care ne poartă nu numai în rugăciuni, ci și în grija părintească față de problemele de zi cu zi.”

În localitățile din zona rurală mai există oameni care au fântâni, dar situația este mai dificilă la Câmpina, unde marea majoritate a oamenilor locuiesc la bloc, a subliniat părintele protopop.



Comitetul Național pentru Situații de Urgență a deblocat miercuri dimineață apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile sinistrate.

Oamenii nu au acces nici la apă menajeră pentru nevoile curente din gospodărie – spălat, igiena toaletelor. Apa menajeră a ajuns la ei în ultimele zile cu cisternele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova.

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