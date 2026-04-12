Pastorala de Paști a PS Andrei: Să ne unim în jurul Domnului Înviat și să ne bucurăm unii de alții

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a îndemnat credincioșii să se unească în jurul lui Hristos și să fie buni unii cu alții, în textul Pastoralei de Paști din acest an.

În cuvântul său, PS Andrei a mai îndemnat la iertarea tuturor și la izgonirea gândurilor rele din suflete și minți.

„Să ne deschidem larg brațele inimilor noastre ca unii pe alții să ne îmbrățișăm, să zicem din inimă fraților și celor ce ne-au făcut rău, și celor ce ne urăsc și așa dispare cauza răului. Să izgonim și întunecatul gând rău din minte, din inimile și din intențiile noastre”.

„Să ne unim toți de Paști în jurul Domnului Înviat, în toate comunitățile euharistice și să ne bucurăm unii de alții. Să fim realmente unii altora o bucurie, să fim altora ca o făclie aprinsă de Paști. Să ne luminăm de la Hristos unii pe alții. Să ne iertăm unii pe alții, sincer și dezinteresat”.

„Să ne dăruiască Bunul Dumnezeu tuturor sănătate și bucurie deplină. Să fie pace și liniște în sufletele noastre, în familiile noastre și în toată lumea aceasta. Iar între noi să rămână pacea și bucuria Mântuitorului”, a afirmat ierarhul.

De ce s-a împuținat dragostea dintre popoare?

Episcopul a avertizat că situația tensionată din lume este cauzată de lipsa credinței, care a dus la situația de a vedea un dușman în orice străin.

„Aduceți-vă aminte că pentru răcirea credinței s-a împuținat dragostea între popoare. În multe țări, pentru că s-au înstrăinat de Dumnezeu, bisericile sunt goale, iar inimile oamenilor sunt pustii. Au multă bunăstare materială, dar nu au bucurie. Au putere și au arme multe, dar nu au frică de Dumnezeu”.

„Ei văd un străin și de multe ori un dușman în orice om. Și aceasta pentru că au pierdut încrederea în Dumnezeu, în Credința și Dragostea de Iisus Hristos Cel înviat, care este Stăpânul Cerului și al Pământului”, a precizat Preasfinția Sa.

Să alungăm duhurile rele

Din păcate, a adăugat Episcopul Covasnei și Harghitei, și în țara noastră există multe probleme duhovnicești.

„Și poporul nostru a trecut prin multe și mari greutăți în decursul istoriei, avem și acum multe și mari greutăți, dar să avem credință în Dumnezeu și să-L rugăm să ne dea bărbați înțelepți, care să scoată țara la liman”.

„În țară bântuie duhuri rele, bântuie corupția, desfrâul, beția, drogurile și mai rele decât toate, duhul nepăsării. Toate aceste duhuri rele trebuie alungate din viața noastră, din inimile noastre, din țara noastră, cu rugăciune și cu post, cum ne spune Mântuitorul Hristos (cf. Marcu 9, 29)”, a mai adăugat Preasfinția Sa.

Textul integral al Pastoralei poate fi citit pe siteul oficial al Eparhiei.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei

