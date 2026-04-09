Pagina de sănătate din Ziarul Lumina va fi realizată în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie din București

Ziarul Lumina al Patriarhiei Române a încheiat un parteneriat strategic cu Centrul de Inovație și e-Health al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din București.

Documentul a fost semnat miercuri de reprezentanții celor două instituții: Pr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator la Sectorul comunicații și relații publice al Administrației Patriarhale și directorul Publicațiilor Lumina, și de prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMFCD.

Obiectivul principal al parteneriatului este facilitarea accesului la informații medicale corecte, validate științific și prezentate într-un limbaj accesibil.

În fiecare zi de miercuri, cititorii vor regăsi o pagină dedicată sănătății, structurată în trei direcții esențiale: informații medicale generale, explicate accesibil; recomandări practice pentru prevenție; prezentarea inovațiilor tehnologice din domeniul medical.

Credința și știința în sprijinul oamenilor

„Prin acest demers comun dorim să aducem laolaltă două domenii esențiale pentru viața omului: credința și știința, într-o colaborare menită să sprijine familia, sănătatea și echilibrul comunității”, a declarat părintele consilier Ștefan Sfarghie.

„Într-o lume marcată de schimbări rapide, de provocări medicale, sociale și etice, considerăm că educația pentru sănătate este o componentă fundamentală a responsabilității noastre ca presă creștină. Misiunea Ziarului Lumina este de a forma conștiințe și de a oferi cititorilor informații sigure, echilibrate și întemeiate pe valori.”

Potrivit directorului Publicațiilor Lumina, „acest parteneriat nu este doar un acord formal, ci o punte de comunicare între cunoaștere științifică și spiritualitate creștină”.

„Astfel, prin unirea eforturilor și a competențelor, acest parteneriat afirmă importanța dialogului dintre credință și știință, dintre suflet și rațiune, pentru o cultură a vieții, a responsabilității și a grijii față de aproapele. Este, în fond, o expresie a binelui comun, căruia ambele instituții își dedică lucrarea.”

Promovarea prevenției

Proiectul va contribui la creșterea nivelului de alfabetizare în sănătate și la promovarea prevenției.

„Educația pentru sănătate reprezintă un pilon esențial al unei societăți moderne. Prin acest parteneriat, ne asumăm un rol activ în diseminarea informației medicale de calitate și în susținerea unei culturi a prevenției, contribuind la creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate în rândul populației”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

Cele două instituții creează astfel o punte între mediul academic medical și comunitate, promovând un model de comunicare responsabilă, bazat pe rigoare științifică și relevanță socială.

Foto credit: Ziarul Lumina