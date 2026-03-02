O parohie din Italia a marcat Duminica Ortodoxiei printr-un atelier pentru copii și un târg de mărțișoare caritabil

Parohia română Tivoli (Italia) a organizat, duminică, un atelier pentru copii și un târg de mărțișoare caritabil, pentru a marca Duminica Ortodoxiei.

Ziua a început cu participarea la Sfânta Liturghie, în cadrul căreia părintele paroh Ion Florea a explicat importanța cinstirii sfintelor icoane.

În continuare, copiii parohiei au participat la atelierul organizat în cadrul proiectului „Pregătiți pentru viață”.

În cadrul evenimentului s-au abordat teme de interes pentru copii, precum provocările din școală și din familie, relaționarea cu alte persoane și dezvoltarea unei conștiințe echilibrate și responsabile.

Copiii au manifestat un interes sporit pentru activitățile interactive.

Tot duminică, adolescenții care fac parte din Nepsis au organizat un târg de mărțișoare, în scop caritabil.

Tinerii și-au propus ca fondurile colectate în urma evenimentului să fie donate pentru sprijinirea Casei „Sfânta Anastasia”, o instituție de asistență socială din oraș bazată pe valori creștine.

Foto credit: Episcopia Italiei

