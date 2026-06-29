Parohia din Nottingham și-a sărbătorit cu anticipație hramul: IPS Atanasie a hirotonit un diacon

Parohia din Nottingham, Anglia, și-a sărbătorit cu anticipație duminică hramul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord l-a hirotonit diacon pe ipodiaconul Adrian Pavel.

La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși români din oraș și din împrejurimi, care s-au rugat ocrotitorilor comunității.

Înaltpreasfinția Sa l-a îndemnat pe noul slujitor al Sfântului Altar să urmeze exemplul Sfinților Apostoli, care și-au dedicat întreaga viață vestirii Evangheliei, cu smerenie, credință și dragoste jertfelnică.

Credință și unitate

Referindu-se la Evanghelia Duminicii a patra după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat credința sutașului din Capernaum ca model de încredere deplină în Dumnezeu.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că adevărata credință se împletește întotdeauna cu smerenia, iar omul care își pune nădejdea în Hristos lasă loc lucrării harului dumnezeiesc în viața sa.

Totodată, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a evidențiat lucrarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care deși erau diferiți, au devenit la fel în mărturisirea lui Hristos, oferind mărturie că Dumnezeu poate transforma orice viață atunci când omul răspunde cu credință chemării Sale.

Înaltpreasfinția Sa a apreciat activitatea pastorală și misionară desfășurată în cadrul parohiei din Nottingham, evidențiind în mod deosebit dezvoltarea Centrului Cultural Românesc „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna”, destinat activităților educaționale, culturale, sociale și catehetice pentru copii, tineri și familii.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Dan Petru Ghindea i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru prezența și binecuvântarea oferite comunității din Nottingham.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord