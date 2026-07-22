Biserica Parohiei Călugărenii Noi din Botoșani a fost sfințită de PS Nichifor Botoșăneanul

Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” a Parohiei Călugărenii Noi din județul Botoșani a fost sfințită luni de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate în ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, în prezența credincioșilor din comuna Ungureni și din alte localități ale județului.

La finalul slujbei, părintele paroh Daniel Alexandru Irimia a primit, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, rangul de iconom stavrofor. De asemenea, binefăcătorii comunității parohiale au primit ordine eparhiale și distincții de vrednicie pentru sprijinul oferit bisericii.

Parohul Daniel Alexandru Irimia le-a mulțumit ierarhului, clericilor slujitori, autorităților, binefăcătorilor, voluntarilor și credincioșilor care au contribuit la organizarea evenimentului.

Potrivit prezentării oficiale a parohiei, lăcașul de cult este pus sub ocrotirea Pogorârii Sfântului Duh și a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare.

După rânduiala sfințirii, credincioșii s-au închinat în noul Sfânt Altar, urmând să existe un program spre închinare și în zilele următoare.

Foto credit: Facebook / Parohia “Pogorârea Sfântului Duh” /Alyus Fotographer