Parohia „Buna Vestire” din München a organizat a treia ediție a Festivalului Bucuriei. Evenimentul a reunit duminică membri ai comunității românești din capitala Bavariei într-o zi dedicată rugăciunii, educației și tradițiilor românești.

Manifestarea a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de părintele Alexandru Nan, protopop al Bavariei de Sud și parohul comunității.

Invitatul special al zilei a fost părintele Bogdan Bucur, cadru didactic la Institutul de Teologie Ortodoxă „Sfântul Vladimir” din New York, care a subliniat responsabilitatea credincioșilor de a se sprijini unii pe alții în viața Bisericii.

„Sfântul Pavel, care înțelege Biserica drept Trupul lui Hristos alcătuit din multe mădulare, scrie cu mare claritate și foarte concret: Primiți-vă unii pe alții, acceptați-vă unii pe alții, purtați-vă și suportați-vă unii pe alții! Noi însă, cei care suntem puternici, trebuie să purtăm slăbiciunile celor care nu sunt puternici”.

Preotul a amintit că nimeni nu este permanent puternic sau slab în credință, motiv pentru care fiecare creștin este chemat să fie sprijin pentru aproapele său: „Cine astăzi este puternic în credință poate mâine să fie el însuși slab și să depindă de ajutorul celorlalți. De aceea, Apostolul se roagă: Să vă dea să fiți cu toții în același gând unii față de alții”.

Program artistic

După Sfânta Liturghie, la altarul exterior al lăcașului de cult, copiii și tinerii Școlii parohiale „Sf. Anastasia Șaguna” au susținut programul artistic de poezii, cântece și momente instrumentale.

Părintele Alexandru Nan le-a mulțumit profesorilor, voluntarilor, părinților și tuturor celor implicați în activitatea școlii, felicitându-i pe copii pentru rezultatele obținute. La final, elevii au primit diplome și daruri.

Atmosfera de sărbătoare a continuat cu recitaluri de muzică populară susținute de violonistul Andrei Ciobanu și cantautorul Ovidiu Bucșa, precum și cu dansurile prezentate de ansamblul „Hora” al parohiei.

Festivalul Bucuriei este o inițiativă a părintelui Alexandru Nan și își propune să consolideze legăturile dintre membrii comunității românești din München, îmbinând viața liturgică, educația și promovarea valorilor culturale românești.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord