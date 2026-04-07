Părinți, profesori și cetățeni din Abrud au învățat cum să prevină dependențele

Aproximativ 80 părinți, cadre didactice și oameni ai comunității din Abrud au învățat cum să prevină dependențele în cadrul unei acțiuni a Campaniei „Alege viața! Nu dependența!”.

Întâlnirea a avut loc la finalul săptămânii trecute la „Școala de aplicație” din oraș. La eveniment au luat cuvântul reprezentanți ai instituțiilor statului și ai celor care se ocupă cu prevenirea și tratarea adicțiilor.

Părintele Avram Matei, coordonatorul Centrului de zi pentru Copii cu Dizabilități „Sf. Ierarh Nicolae”, a vorbit despre dependență substanțe și cea comportamentală, subliniind că lupta nu începe cu etichete, ci cu iubire, prezență și sprijin la timp.

În continuarea, a avut loc un atelier în care participanții au învățat despre cum pot preveni, limita și trata dependența de ecrane. La atelierele dedicate consumului de substanțe a fost subliniată diferența dintre curiozitate și un risc care schimbă funcționarea de zi cu zi.

Campania este derulată în cadrul Proiectului „Copii pentru viitor! – Program de suport pentru copil și familie”, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în parteneriat cu Primăria Comunei Șona.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei