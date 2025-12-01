Parada militară de 1 Decembrie – 2025 | Galeria Foto

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a participat luni, 1 decembrie 2025, la manifestările prilejuite cu ocazia Zilei Naționale a României la Arcul de Triumf din București.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a participat luni, 1 decembrie 2025, la manifestările prilejuite cu ocazia Zilei Naționale a României la Arcul de Triumf din București.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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