Parada militară de 1 Decembrie – 2025 | Galeria Foto

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a participat luni, 1 decembrie 2025, la manifestările prilejuite cu ocazia Zilei Naționale a României la Arcul de Triumf din București. 

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

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