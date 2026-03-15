PS Paisie Sinaitul: Crucea reprezintă triumful definitiv al iubirii lui Dumnezeu asupra tuturor păcatelor lumii

„Datorită lui Hristos, Care a fost răstignit pe Cruce pentru mântuirea noastră, Crucea reprezintă triumful definitiv al iubirii lui Dumnezeu asupra tuturor păcatelor lumii”, a subliniat duminică PS Paisie Sinaitul la Paraclisul Catedralei Naționale.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat că semnul Sfintei Cruci este simbolul cel mai puternic al biruinţei, al Învierii.

„Cinstirea Sfintei Cruci se datorează faptului că Hristos a sfințit-o cu trupul şi sângele Său, iar prin Învierea Sa a făcut-o stindardul de biruință a vieţii asupra morţii, a binelui asupra răului şi simbolul învierii neamului omenesc”.

Transfigurarea suferinţei în iubire

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că cel mai tainic semn al biruinței din câte se pot vedea este Sfânta Cruce.

„Fără îndoială, Crucea este un instrument de tortură, de suferință și de moarte, dar, în același timp, Crucea exprimă transfigurarea suferinţei în iubire, a morţii în înviere, biruința asupra păcatelor, și aceasta o face simbolul cel mai elocvent al speranței pe care lumea l-a văzut vreodată”.

„Crucea vorbește tuturor celor care suferă – celor asupriți, bolnavi, săraci, marginalizați, victime ale războiului, ale violenței – Crucea le oferă tuturor speranța că Dumnezeu suferă împreună cu ei şi că poate să transforme suferința lor în mângâiere şi bucurie, în înviere”, a spus ierarhul.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că Sfânta Cruce nu este un simplu semn de evlavie privată, de pietate domestică, nu este un simplu semn distinctiv de apartenență la un grup din interiorul societății.

„Semnificația ei cea mai profundă nu are nimic de a face cu impunerea forțată a unui crez sau a unei filozofii. Semnul Crucii ne vorbește despre iubirea jertfelnică a lui Dumnezeu pentru oameni, ne vorbește despre Înviere şi biruință, ne arată că iubirea poate fi mai tare decât ura, decât violenţa şi moartea”.

Taina Crucii

Preasfinția Sa a vorbit și despre Taina Crucii, care nu este ușor de înțeles, după cum spune Sf. Ap. Pavel: „Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (Corinteni 1, 18).

„Totdeauna a existat la oameni ispita de a fi amăgiți, după cum șarpele o ademenise pe Eva, mereu există ispita de a fi seduși de viclenia unei mântuiri fără Cruce, de a fi ademeniți de un Hristos fără Cruce”, a atenționat ierarhul.

Episcopul vicar patriarhal a atras atenția asupra faptului că Sfânta Cruce nu poate fi despărțită de Mântuitorul Iisus Hristos.

„Un Hristos fără Cruce nu este Hristos-Mântuitorul, ci un învățător oarecare, nimic mai mult. Este ceea ce, poate fără să știe, căuta Nicodim, sau ce căutau chiar apostolii până să înțeleagă taina mântuirii lucrată de Domnul Iisus Hristos prin cruce spre Înviere”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Episcopul vicar patriarhal și-a încheiat predica, subliniind: „Ucenicii au avut nevoie de Înviere pentru a înțelege că slava lui Dumnezeu strălucește cel mai puternic prin rănile Crucii. Astăzi, la mijlocul Postului Învierii Domnului, să nu ne temem de crucea noastră, căci ea este singura scară ce ne poate face vrednici de iubirea lui Dumnezeu”.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale