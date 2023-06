Ortodocșilor din Suedia li s-a adăugat un nou membru: o chinezoaică botezată de PS Macarie

Credincioșii români din Göteborg, al doilea cel mai mare oraș al Suediei, s-au rugat luni Sfintei Treimi. Preasfințitul Părinte Macarie a oficiat Sfânta Liturghie, urmată de taina Sfântului Botez pentru o femeie de origine chineză.

„Eu am botezat-o pe Ioana, cea de a treia tânără chinezoaică pe care am botezat-o în ultimele luni, și mă bucur că s-a îmbrăcat în Hristos astăzi. Însă s-a îmbrăcat și în Duhul Sfânt. Noi am intonat imnul la botez învățat de la Sf. Ap. Pavel: «Câți în Hristos v-ați botezat în Hristos v-ați și îmbrăcat»”, a explicat Episcopul Europei de Nord.

„Atunci când ne îmbrăcăm în Hristos, în Taina Sf. Botez, ne îmbrăcăm și în Duhul Sfânt, fiindcă Duhul Sfânt de la Tatăl Purcede și în Fiul se odihnește. Iar Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, pregătindu-i pentru marele eveniment al Rusaliilor, să nu se îndepărteze de Cetatea Sfântă a Ierusalimului, ci să rămână într-ânsa până se vor îmbrăca cu putere de sus.”

„Aceasta este haina cea luminoasă a Duhului Sfânt, cu care noi ne îmbrăcăm în Taina Botezului și pe care, în neputințele noastre, o murdărim cu păcatele și fărădelegile, însă o primenim totdeauna în cel de al doilea botez al pocăinței, sau al lacrimilor, în Taina Spovedaniei, în Taina Pocăinței”, a mai spus Părintele Episcop Macarie.

„Mă bucur foarte mult că am fost botezată astăzi de Episcopul Macarie și m-am născut din nou din apă și Duh Sfânt și că am primit o frumoasă icoană cu Maica Domnului și un buchet de flori, fiind și eu acum o floare sădită în grădina Bisericii”, a declarat pentru Trinitas TV Ioana Qi Liu, noua membră a comunității ortodoxe române din Göteborg.

La final, toți copiii au primit daruri din partea ierarhului.

Biserica Paraclis Episcopal din Göteborg are hramurile „Pogorârea Duhului Sfânt” și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul nesecat”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord

