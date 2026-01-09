Orașele Oulu, Finlanda, și Trenčín, Slovacia, au fost alese Capitale Europene ale Culturii în 2026

Orașele Oulu, Finlanda, și Trenčín, Slovacia, au fost alese la începutul lunii ianuarie Capitale Europene ale Culturii în 2026. Inițiativa este parte a programului „Europa creativă”.

Orașul Oulu va deschide oficial anul cultural în perioada 16-18 ianuarie. Situat în nordul Finlandei, așezarea urbană și-a construit programul în colaborare cu 39 de municipii, sub motto-ul „schimbare climatică culturală”.

Deschiderea evenimentului va da startul a numeroase activități din domeniul artei, muzicii și teatrului. Proiectului urmărește să răspundă provocărilor legate de durabilitate și diversitate.

La Trenčín, Slovacia, programul cultural va fi inaugurat în perioada 13-15 februarie. Tema aleasă este „Curiozitate” și urmărește revitalizarea spațiilor publice și consolidarea legăturilor comunitare.

Evenimentele includ o expoziție multimedia la Castelul Trenčín, festival literar și de muzică și o festivitate în cursul verii pentru comunitățile locale.

Inițiativa Capitalelor Europene ale Culturii a fost lansată în 1985 ca urmare a ideii Ministrului elen al Culturii de atunci, Melina Mercouri.

Proiectul contribuie la promovarea diversității culturale, a cooperării și a dezvoltării locale a orașelor participante.

Foto credit: Comisia Europeană