Se împlinesc opt ani de la trecerea în veșnicie a Regelui Mihai I

Vineri se împlinesc opt ani de la mutarea la cele veșnice a Regelui Mihai I. Majestatea Sa s-a mutat la Domnul la vârsta de 96 de ani.

Regele Mihai I s-a născut în data de 25 octombrie 1921, la Sinaia. A fost fiul Regelui Carol al II-lea și al Reginei Elisabeta.

A fost botezat în 22 ianuarie 1922 de către Mitropolitul Primat al României, viitorul Patriarh Miron Cristea. A primit numele de Mihai, care amintea de marele Voievod Mihai Viteazul, cel care a înfăptuit prima unire a tuturor românilor.

Tânărul principe a pășit pe tron încă de la vârsta de 5 ani. Conducerea statului a fost asigurată de o regență din care au făcut parte Regina Elisabeta și Patriarhul Miron Cristea.

A doua sa domnie a început în 1940, când a fost uns rege de către Patriarhul Nicodim. Regele Mihai a fost singurul suveran român uns de Biserica Ortodoxă Română.

Al Doilea Război Mondial și perioada exilului

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Regele Mihai a scos România din alianța cu Germania și a trecut de partea Forțelor Aliate, în 23 august 1944.

Lupta sa a continuat împotriva instaurării regimului comunist în România. Sovieticii l-au forțat să abdice în 30 decembrie 1947.

Nunta cu Regina Ana a fost oficiată la Atena și a marcat începutul exilului. Au locuit la vila Sparta, locuința Reginei Elena, în 1948. În anul următor, Regele Mihai și Regina Ana s-au mutat la Lausanne și apoi în Anglia. În 1957, familia regală s-a stabilit în Elveția.

Reîntoarcerea în România

După ce regimul comunist a căzut în 1989, Regelui Mihai i s-a permis întoarcerea în țară abia în 1997. Familia regală a militat pentru aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană.

Regele Mihai a trecut la viața veșnică în 5 decembrie 2017, la Aubonne, în Elveția. Funeraliile Naționale au avut loc în 16 decembrie 2017. Monarhul a fost înmormântat în Necropola Regală de la Curtea de Argeș.

Foto credit: Casa Regală a României