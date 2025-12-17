Onomastica Părintelui Patriarh Daniel: Poartă numele profetului care a arătat că istoria este în mâinile lui Dumnezeu

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel își cinstește miercuri unul dintre ocrotitori: pe Sf. Proroc Daniel, profetul care a arătat în repetate rânduri că istoria lumii se află în mâna lui Dumnezeu.

În acest sens, poate că deloc întâmplător, Preafericirea Sa a fost principalul ctitor care a lucrat neobosit, punând în mâna lui Dumnezeu eforturile de împlinire a unui ideal istoric al românilor: Catedrala Națională.

Acest edificiu simbolic, admirat în Anul Centenar al Patriarhiei Române atât de sprijinitori, cât și de foști contestatari, s-a dovedit unificator – un indiciu discret al oricărei lucrări făcute după gândul lui Dumnezeu.

La fel ca Sf. Proroc Daniel, Patriarhul nostru este și lider al poporului risipit în exil, pe care s-a străduit să-l unească sub omoforul Bisericii Ortodoxe Române, prin consolidarea prezenței instituționale a acesteia în diaspora românească.

Un nume, doi sfinți

Patriarhul României a povestit în trecut că, atunci când s-a călugărit, Sf. Cuv. Cleopa de la Sihăstria i-a îmbinat cele două nume de botez (Dan Ilie) într-un singur nume monahal: Daniel. Un amănunt interesant este că și Sfântul Cleopa purta, ca nume de familie, numele puternicului Proroc Ilie.

Anul acesta, Preafericirea Sa își serbează onomastica joi, în ziua de pomenire a Sf. Cuv. Daniil Sihastrul. „Ținem aceste două pomeniri ca pomenirea ocrotitorilor personali, dar și ca mari rugători pentru Biserica lui Hristos”, a spus în 2021 Preafericirea Sa, despre cei doi sfinți al căror nume îl poartă.

Scurtă biografie

Părintele Patriarh Daniel s-a născut în 22 iulie 1951 la Dobrești, județul Timiș.

În perioada 1970-1974 a studiat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu, iar în 1974-1976 a urmat cursurile de doctorat de la Institutul Teologic Universi­tar Ortodox din București, sub îndrumarea Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Apoi, până în 1979, a studiat la universitățile din Strasbourg și Freiburg im Breisgau, susținându-și lucrarea de doctorat la Strasbourg.

A intrat în monahism în anul 1987 la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

A primit arhieria în 1990, primul an de după căderea comunismului, devenind Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, a fost ales Mitropolit al Moldovei și Bucovinei în același an, iar în 2007 a fost ales Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

În tot acest timp, pe lângă activitatea pastoral-misionară și de edificare fizică și instituțională a Bisericii, a desfășurat o prodigioasă activitate academică și didactică.

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Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro