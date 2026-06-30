Emisiunea „Timpul Reîntoarcerii” îi invită pe românii reveniți din diaspora la o nouă întâlnire națională

Românii reveniți din diaspora sunt invitați la o nouă întâlnire națională organizată de emisiunea „Timpul Reîntoarcerii”, realizată de TRINITAS TV, Televiziunea Patriarhiei Române.

Întâlnirea va avea loc duminică, 6 septembrie 2026, la complexul Vatra Boierească din Cacica, județul Suceava. Gazda întâlnirii va fi o familie de mici producători locali.

Evenimentul va include un târg al produselor tradiționale realizate de mici producători și meșteri locali, ateliere pentru copii, program artistic cu muzică și dansuri tradiționale și o prezentare de costume populare. Participarea este gratuită.

Dragoste de țară

„Am fost impresionată să văd eforturile făcute de invitații emisiunii – și nu numai de ei – pentru a participa anul trecut la prima ediție a Întâlnirii românilor reîntorși în țară”, transmite Mihaela Popescu, realizatoarea emisiunii.

„Ne-am adunat laolaltă români reîntorși din Anglia, Belgia, Elveția, Olanda, Franța, Germania, Italia, Israel, Spania, SUA, Canada, Japonia și stabiliți în toate colțurile țării, pentru a ne cunoaște și altfel decât de la televizor, pentru a ne uni mâinile și a crește împreună această țară minunată în care ne-a așezat Dumnezeu!”

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Foto credit: Facebook / Marius Ionuțaș