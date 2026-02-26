La Muzeul Național de Istorie, expoziția „Tronuri domnești și regale” reconstituie povești care au marcat trecutul României

Expoziția tematică „Tronuri domnești și regale” a fost deschisă joi la Muzeul Național de Istorie a României și reunește piese de patrimoniu cu o mare valoare istorică, simbolică și artistică.

Evenimentul aduce în atenția publicului tronuri care au fost martore ale unor momente definitorii din istoria modernă a statului român.

„În expoziție veți descoperi poveștile acestor tronuri, care încearcă să reconstituie traseele pe care acestea le-au urmat și încercările la care au fost supuse de-a lungul timpului”, a transmis Muzeul Național de Istorie a României.

Principalele piese expuse

Printre piesele expuse se află tronul lui Grigore Dimitrie Ghica, primul domnitor pământean al Țării Românești după încheierea domniilor fanariote (1822–1828) și cel al lui Gheorghe Bibescu (1842–1848).

Un loc central în expoziție îl ocupă tronurile domnitorului Alexandru Ioan Cuza și ale Doamnei Elena Cuza, folosite ulterior și de principele, apoi regele Carol I, precum și de principesa, ulterior regina Elisabeta, la ceremoniile legate de proclamarea Regatului României, la 10 mai 1881

Expoziția include și tronul reginei Elisabeta, realizat în 1884 de Casa Krieger din Paris, reprezentativ pentru stilul neo-bizantin și pentru interesul epocii față de redescoperirea artei medievale românești.

Publicul poate vedea și tronul din lemn masiv al regilor României din Palatul Adunării Deputaților, realizat la începutul secolului al 20-lea, considerat în epocă drept o veritabilă capodoperă a artei decorative.

Expoziția va putea fi vizitată până în data de 15 aprilie, de miercuri până duminică, între orele 9:00–17:00 (program de iarnă) și 10:00–18:00 (program de vară).

Foto credit: Muzeul Național de Istorie a României