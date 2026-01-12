Muzeul Național Cotroceni se poate vizita gratuit cu ocazia Zilei Culturii Naționale

Muzeul Național Cotroceni celebrează Ziua Culturii Naționale prin acces gratuit pentru vizitatorii care aleg turul neghidat, în data de 15 ianuarie.

„Vă invităm să descoperiți patrimoniul Muzeului Național Cotroceni și să explorați istoria fascinantă a fostei reședințe oficiale a Familiei Regale Ferdinand și Maria”, a transmis vineri instituția muzeală, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Vizitatorii vor putea parcurge următorul traseu expozițional:

saloanele oficiale de la etajul I;

apartamentele Familiei Regale, situate la etajul II.

Expoziția temporară „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria”, dedicată personalităților celor doi suverani, deschisă până la 15 februarie.

Accesul la tururile neghidate se face prin poarta din Șoseaua Cotroceni, pe baza unui act de identitate sau a pașaportului, în original. Intrările sunt disponibile începând cu ora 09:00 și până la ora 16:00, fără a fi necesară o programare prealabilă.

O istorie bogată

Muzeul Național Cotroceni funcționează în cadrul Palatului Cotroceni, un ansamblu cu o istorie ce începe în secolul al 17-lea, odată cu întemeierea mănăstirii de către Șerban Cantacuzino.

De-a lungul timpului, clădirea a fost transformată în reședință regală, iar ulterior în sediu al Administrației Prezidențiale.

Muzeul oferă publicului acces la spații reprezentative ale palatului, incluzând saloane oficiale, apartamente regale și expoziții permanente și temporare care ilustrează istoria monarhiei române și evoluția acestui important monument istoric.

Foto credit: Muzeul Național Cotroceni / Facebook

