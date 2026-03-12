Apărători ai credinței: Muzeul Mitropolitan Iași prezintă viața sfinților militari într-o nouă expoziție

Muzeul Mitropolitan din Iași va organiza în data de 19 martie vernisajul expoziției dedicate universului spiritual și cultural al sfinților militari din tradiția creștină răsăriteană. Evenimentul este intitulat „Apărători ai credinței – sfinții militari și vocația slujirii”.

La deschiderea manifestării vor participa pr. Mihail Claudiu Pătrașcu, preot militar în cadrul ISU Iași, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Tema aleasă evidențiază figura sfinților militari, modele de curaj și mărturisire și exemple de slujire a lui Dumnezeu și de apărare a valorilor credinței, unite cu virtutea jertfei și responsabilitatea față de comunitate.

Prezentarea va reuni o selecție valoroasă de icoane cu sfinți militari, realizate în diferite epoci și stiluri iconografice și obiecte de patrimoniu. Totodată, vor fi expuse cărți de cult și lucrări teologice sau liturgice care îi menționează și îi ilustrează pe acești sfinți.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada martie-iunie la Muzeul Mitropolitan Iași.

Foto credit: Muzeul Mitropolitan Iași