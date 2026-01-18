Mulțumirea și recunoștința sunt cele care aduc harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, spune PS Nectarie de Bogdania  

„Mulțumirea și recunoștința sunt cele care aduc harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu”, a spus duminică Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, la Mănăstirea Sihăstria.

Preasfinția Sa a explicat Evanghelia duminicii care prezintă vindecarea celor zece leproși, dintre care doar unul mulțumește pentru darul primit.

„Samarineanul vindecat este chipul omului care nu se mulțumește doar cu darul vindecării, ci el caută Izvorul darului care este Domnul nostru Iisus Hristos”, a subliniat ierarhul.

Ascultarea duce la vindecare

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a amintit că Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe cei zece leproși să se arate preoților, după cum era legea.

„Pe când ei mergeau, se descoperă o mare taină a lucrării lui Dumnezeu: ascultarea care precede vindecarea, credința se arată prin mers, nu prin stagnare”.

„Toți zece au ascultat, toți au pornit și toți s-au vindecat. Atunci când vine harul lui Dumnezeu, acesta nu se împarte cu zgârcenie, harul lui Dumnezeu vine deplin”, a explicat Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania.

Văzând atitudinea samarineanului recunoscător, Mântuitorul Iisus Hristos a zis: „Ridică-te și du-te! Credința ta te-a mântuit!”.

„Noi, adeseori, primim vindecare de bolile noastre, rezolvare de necazurile noastre, încercările noastre, dar Domnul, mai presus de aceasta, vrea să vindece inima noastră, vrea să aducă credință în sufletul nostru”, a spus Preasfinția Sa.

Îndemnuri

La finalul predicii, Episcopul vicar i-a îndemnat pe credincioși ca atunci când se roagă să mulțumească lui Dumnezeu pentru cele primite.

„Nu doar să ne bucurăm de dar, ci să rămânem lângă Cel care a dăruit și dăruiește, adică lângă Domnul nostru Iisus Hristos. Să cerem lui Dumnezeu inima samarineanului care s-a întors, nu graba celor nouă care au plecat și s-au dus la nevoile lor”.

„Să păstrăm credința dreaptă, unită cu viața mulțumitoare, pentru ca și noi, în ceasul întâlnirii cu Domnul, să auzim cuvântul mântuitor: Credința ta te-a mântuit, mergi în pace!”, a încheiat ierarhul.

Foto credit: Mănăstirea Sihăstria / Părintele Ghelasie