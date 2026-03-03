Monede grecești vechi de peste două milenii, descoperite în județul Gorj

Monede grecești cu o vechime de peste două milenii au fost descoperite săptămâna trecută în județul Gorj, pe raza comunei Prigoria.

Potrivit Radio Oltenia Craiova, este vorba despre trei monede grecești de argint, care au fost emise în timpul domniei Regelui Filip al II-lea al Macedoniei (foto).

Pe aversul monedelor este reprezentat chipul lui Zeus, iar pe revers este un călăreț ținând o ramură de măslin.

Monedele au fost descoperite de detectoristul Gabriel Betej și au fost predate Muzeului Județean Gorj. Anterior, aceeași persoană a descoperit nouă denari romani, datând din secolul al II-lea, tot la Prigoria.

În urmă cu trei ani, Gabriel Betej a descoperit un set de brățări din aur din perioada tracică, cu o vechime de peste 3.200 de ani, în comuna gorjeană.

Foto credit: Wikipedia / Public Domain

