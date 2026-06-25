Moaștele Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au fost duse la hramul Mănăstirii Bobota

Moaștele Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au fost duse în pelerinaj la hramul Mănăstirii Bobota din județul Sălaj.

Racla cu cinstitele moaște a fost dusă marți la așezământul monahal, cu ocazia sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Acest pelerinaj a marcat aducerea pentru prima dată a moaștelor Sfântului Serafim cel Răbdător în Episcopia Sălajului.

Sfânta Liturghie de hram a fost oficiată de Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Episcopul Visarion al Tulcii și Episcopul Benedict al Sălajului.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a arătat că nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul descoperă iubirea și fidelitatea lui Dumnezeu față de oameni, dar și chemarea adresată fiecăruia de a răspunde acestei iubiri prin pocăință.

„Noi suntem chemați să-L regăsim pe Dumnezeu în inima noastră și să ascultăm cuvântul cu care Sfântul Proroc Ioan Botezătorul își începe propovăduirea: Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu”.

Smerenie desăvârșită

Arhiepiscopul Atanasie a explicat că Sfântul Ioan Botezătorul a trăit o smerenie desăvârșită, nepunându-se pe sine în centrul propovăduirii, ci îndreptându-i pe oameni spre Mântuitorul Iisus Hristos.

„El este cel care nu face nicio minune, dar aduce cuvântul cel mai presus de cuvânt, taina pocăinței pe care trebuie să o îmbrățișăm cu toții, căci fără aceasta nu vom putea dobândi Împărăția cerurilor”.

„Nu se pune în față pe sine, ci pe Mântuitorul Hristos. Nu își păstrează ucenicii pentru sine, ci îi trimite la Domnul Hristos. El este cel care arată taina smereniei: Vremea este ca eu să mă micșorez, iar Acesta, adică Mântuitorul Hristos, să Se înalțe, să crească”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Benedict a mulțumit Patriarhului României pentru binecuvântare și Mitropolitului Laurențiu al Ardealului care a îngăduit ca moaștele Sfântului Serafim să fie duse la hramul așezământului monahal.

În încheiere, părintele arhimandrit Mina Pletosu, starețul Mănăstirii Bobota și exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, le-a adresat celor trei ierarhi un cuvânt de mulțumire pentru slujirea săvârșită și pentru binecuvântarea revărsată asupra obștii monahale și a credincioșilor.

Situată la granița județelor Sălaj și Satu Mare, Mănăstirea Bobota a fost înființată în anul 2004, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan Mihălțan, Episcopul Oradiei, Bihorului și Sălajului. În data de 13 iunie a aceluiași an a fost sfințită piatra de temelie a așezământului monahal.

Foto credit: Episcopia Sălajului