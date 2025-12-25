Mitropolitul Teofan, de sărbătoarea Nașterii Domnului: Este zi de bucurie, pentru că Dumnezeu Cuvântul s-a făcut trup

„Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos: zi de mare bucurie, zi de intensă mângâiere duhovnicească, zi de mare nădejde în milostivirea lui Dumnezeu. Este zi de bucurie, pentru că Dumnezeu Cuvântul s-a făcut trup”, a spus IPS Teofan de sărbătoarea Nașterii Domnului la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că praznicul Nașterii Domnului este o zi de aleasă mângâiere duhovnicească pentru că Dumnezeu s-a coborât pe pământ, pentru a-l ridica pe om la cer.

„Bucuria, mângâierea duhovnicească și marea nădejde întru Dumnezeu sunt exprimate de Sfântul Proroc Isaia prin cuvinte prin care încearcă să cuprindă veselia acestei zile. Și zice El: Săltați ceruri și vă bucurați! Tu, pământule, veselește-te! Munților, săltați de bucurie, că Dumnezeu a mângâiat pe poporul său și cei ai lui Dumnezeu aflați în necaz, de multă mângâiere s-au bucurat”.

Bucurie incomparabilă

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că nicio bucurie nu este comparabilă cu întruparea Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii.

„Nimic pe pământ și în cer nu poate fi mai mare decât bucuria pe care Dumnezeu a făcut-o pământului pentru a-și arăta fața Sa de tată, suprema Sa iubire pentru noi, făcându-ne pe noi, nici mai mult, nici mai puțin, decât fii și fiice ai împărăției lui Dumnezeu”.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Mihail Melnic a primit hirotonia în diacon, urmând ca în perioada următoare să fie hirotonit preot pe seama Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Drislea, județul Botoșani.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa