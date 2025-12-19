Să ne străduim a păstra și a zidi unitatea cu cei din jurul nostru, îndeamnă Mitropolitul Teofan în Pastorala de Crăciun

În Pastorala de Crăciun, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei îi îndeamnă pe credincioși să cultive unitatea, răbdarea și responsabilitatea față de aproapele.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu ca fundament al vieții creștine și ca izvor al unei viețuiri marcate de unitate, iubire și responsabilitate față de ceilalți.

„Fiul lui Dumnezeu Se face om pentru noi și pentru a noastră mântuire, pentru a ne dărui o viață nouă, care este, de fapt, viața lui Dumnezeu Însuși”, subliniază Mitropolitul Teofan, citând din mărturisirea de credință a Bisericii.

Participarea la viața Bisericii

Pornind de la această realitate, Înaltpreasfinția Sa explică faptul că adevărata bucurie a Crăciunului se trăiește prin participarea concretă la viața Bisericii, mai ales prin Sfintele Taine, care îl unesc pe om cu Hristos și îl transformă lăuntric.

„Viața cea nouă pe care o primește omul prin Sfintele Taine îl preschimbă pe acesta, astfel încât el însuși devine semn al prezenței lui Dumnezeu pentru semenii săi”, arată Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Stăruință în rugăciune

Într-o lume grăbită și adesea lipsită de liniște, Înaltpreasfinția Sa cheamă credincioșii la stăruință în rugăciune, pe care o numește legătura vie și personală cu Dumnezeu.

„Rugăciunea ne așază în legătură personală și vie cu Dumnezeu, Care coboară în sufletul nostru și ne preface în templu al Duhului Sfânt”.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan evidențiază, de asemenea, importanța trăirii zilnice fără păcat, a asumării unei vieți curate și a deschiderii inimii către lucrarea Duhului Sfânt, care reînnoiește omul din interior. Viața creștină este descrisă nu ca o simplă împlinire morală, ci ca o chemare la sfințenie și la asemănarea cu Hristos.

În încheiere, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei îi îndeamnă pe credincioși să primească sărbătoarea Nașterii Domnului cu recunoștință și bucurie, dorindu-le ca Hristos, Cel născut în ieslea Betleemului, „să Se nască și să crească și în inimile noastre”.

Pastorala de Crăciun a Înaltpreasfințitului Părinte Teofan poate fi citită integral aici.

Foto credit: Doxologia.ro / Claudiu Pantea