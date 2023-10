Mitropolitul Teofan a oferit distincţii pentru tineri cu rezultate şcolare bune şi vârstnici cu viaţă aleasă

Mitropolitul Teofan al Moldovei şi Bucovinei a oferit sâmbătă la zece persoane distincţia „Crucea Moldavă” pentru mireni.

Între persoanele nominalizate la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi se află tineri care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învăţătură, precum şi vârstnici cu o vieţuire aleasă.

Persoanele premiate sunt:

1. Iustin Balan, 16 ani, din Lunca Cetăţuii, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi. În anul şcolar 2022-2023, a reuşit să aducă României Medalia de Aur la Olimpiada Europeană de Geografie din Belgrad, secţiunea Juniori. Îşi doreşte să mai participe la astfel de competiţii şi să ia parte la cât mai multe activităţi extraşcolare precum proiecte de voluntariat şi schimburi de experienţă.

2. Evelina Athina Bichescu, 18 ani, născută în Grecia, a trăit şi a studiat în Atena, iar de la vârsta de 11 ani locuieşte în Piatra Neamţ. Anul trecut a participat la Olimpiada de Limba Neogreacă, la care a ajuns până în etapa naţională, iar în acest an, a reuşit să obţină premiul I la etapa internaţională. O mare provocare pentru Evelina a fost atunci când s-a mutat din Grecia în România, când a făcut tranziţia între două medii diferite şi a trebuit să se adapteze la sistemul de învăţământ românesc. Cu ajutorul familiei şi a profesorilor răbdători a reuşit să facă faţă situaţiei, dar şi să păstreze legătura cu ţara natală, Grecia. Speră să continuie să fie conectată cu ţara de provenienţă, să îşi aleagă o cale profesională potrivită, şi să reuşească să treacă peste toate provocările pe care i le va oferi viaţa.

3. Daniel-Nicolae Hanganu, 18 ani, din Iaşi, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional Iaşi. A fost ajutat în studiul geografiei încă din clasa a V-a de doamna profesoară Mihaela Cornelia Fiscutean, reuşind să obţină medalia de aur la etapa internaţională de 2 ori. Însă momentul cel mai fericit a fost cel de anul acesta, când a putut călători în Indonezia. Intenţionează să urmeze facultatea în domeniul informaticii, însă declară că nu va renunţa niciodată la pasiunea pentru geografie.

4. Kyra Gidirim, 18 ani, din Odessa (Ucraina), provine dintr-o familie cu 4 copii, tatăl ei fiind inginer arhitect, iar mama traducătoare. Din cauza războiului, au trebuit să plece din ţară. Acum părinţii sunt în Germania, iar ea locuieşte la Seminarul Mănăstirii Neamţ. Sub supravegherea doamnei profesor de arte plastice şi patrimoniu cultural, Iuliana Oana Grădinaru, a obţinut Medalia de Aur pentru eestaurare icoană la Concursul Internaţional „The small Montmartre” of Bitola-Macedonia 2023. La acelaşi concurs, elevii seminarişti de la Neamţ au obţinut locul al II-lea Best Collection, din 44.000 de lucrări ale elevilor din 71 de ţări. A avut parte de multe momente fericite, unul din ele fiind când s-a revăzut cu părinţii, după un an de despărţire. Atunci a realizat că trebuie să preţuim ceea ce avem şi să mulţumim Domnului pentru tot. Cea mai grea perioadă a fost plecarea de acasă din Odessa şi acomodarea pe locul nou şi să înţeleagă, că nimic nu va mai fi ca înainte. Dar, cu ajutorul Domnului, va trece prin toate. Pentru viitor îşi doreşte o viaţă aici, în România. Aici îi este mai aproape de suflet, mai uşor şi mai drag în comparaţie cu orice altă ţară. Visul ei este să devină traducătoare, precum mama ei. Vrea sa studieze la Bucureşti, să aibă parte de un viitor sigur, cu oportunităţi şi oameni apropiaţi.

5. Daniel Malanca, 19 ani, din localitatea Mândreşti, comuna Vlădeni, judeţul Botoşani, locuieşte acum în Bucureşti, fiind student la la Politehnică – Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Provine dintr-o familie încercată de multe greutăţi. Cu toate acestea, experienţa despărţirii părinţilor, faptul că din ceilalţi doi fraţi mai mici unul este bolnav, având un handicap de gradul II, greutăţile materiale şi lipsa susţinerii la studii nu l-au făcut pe Daniel să renunţe. Dimpotrivă! S-a dedicat studiului, iar rezultatele nu au întârziat să apară: încă din clasa a treia a luat locul I pe ţară la matematică, urmând şi alte performanţe: patru premii I pe judeţ la patru materii diferite. Au urmat fazele naţionale cu medalia de argint la fizică, medalia de argint la matematică, iar anul acesta a fost medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională „Ştiinţele Pământului” din India. Nu întotdeauna ceea ce pare că este rău chiar aşa şi este: în 2021, familia a fost forţată să părăsească apartamentul unde locuiau, însă deşi s-au mutat într-un apartament mai mic, acesta fiind lângă Liceul „Mihai Eminescu” a fost un loc potrivit pentru Daniel, întrucât la acest liceu a reuşit performanţele sale.

6. Mihai Anton, din localitatea Luceni, comuna Victoria, judeţul Iaşi, în vârstă de 90 de ani, din care 71 i-a petrecut în strana bisericii. Are trei fii şi cinci nepoţi. Autodidact, a făcut ucenicie la părintele Teofan de la Mănăstirea Cetăţuia, apoi la preotul paroh din acel timp, preotul Gugoaşă, care l-a ales spre slujire. Străbătea zilnic 50 de km pe jos ca să lucreze pe şantier, dar îşi făcea timp să ia cărţile de slujbă acasă şi să repete până reuşea să cânte corect şi să ştie rânduiala slujbelor. În anii grei ai comunismului, duminica şi la sărbători trebuia să-şi ia câte un concediu sau o învoire ca să poată veni la biserică. Mai direct, mai pe ocolite, găsea înţelegere la ingineri: „Unul chiar mă lua acasă la părinţii lui şi mă punea să le cânt tropare, condace… Tare bucuroşi erau, întrucât nu aveau voie să meargă la biserică, dar ascultau acasă cântările bisericeşti”, îşi aminteşte domnul Mihai.

7. Maria Săvoaia, 90 de ani, din localitatea Belceşti, s-a căsătorit cu Mihail la vârsta de 18 ani şi au fost împreună 47 ani (Mihail decedat în anul 1998). Are 14 copii din 12 naşteri (două sarcini au fost gemeni), 13 nepoţi şi 7 strănepoti. Nu a avut o viaţă uşoară. Deşi în şcoală a avut doar premiul I, a trebuit să renunţe la continuarea nivelurilor şcolare, pentru a putea supravieţui prin muncă, în acele timpuri grele. Toată viaţa şi-a dedicat-o creşterii copiilor, cele mai mari bucurii ale ei în viaţă fiind atunci când a născut. Imaginea pe care copiii o au despre ea este chipul ei fericit cu nou născutul pe care-l strângea la piept şi-i cânta. Deşi a avut momente dificile în viaţă (la o naştere de gemeni, şi-a pierdut un ochi) şi-a urmat vocaţia maternă, născând încă de patru ori. Din cei 14 copii, mai trăiesc 10 copii, toţi fiind realizaţi la casele lor. Este fericită şi foarte înţeleaptă, cei din jurul ei descoperind în ea un om care ştie foarte multe proverbe sau cugetări înţelepte, adunate în viaţa ei ca un tezaur preţios.

8. Mircea şi Genoveva Nistor.

Mircea Nistor, 91 de ani, născut în comuna Viişoara (Alexandru cel Bun), judeţul Neamţ, s-a căsătorit în 1958 cu Genoveva Iajov, din comuna Vaduri (Alexandru cel Bun), judeţul Neamţ. În cei 65 de ani de căsătorie, au trei copii şi cinci nepoţi, cele mai fericite clipe din viaţă fiind timpul petrecut în familie cu ocazia sfintelor sărbători şi bucuria apariţiei fiecărui nou membru în familie. Au avut şi momente grele. În anul 2016, Genoveva a avut o intervenţie grea în urma unei boli cumplite, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi este alături de noi. Oameni buni, cu multă credinţă în bunul Dumnezeu, nădăjduiesc să îi ajute Domnul să sărbătorească şi împlinirea a 70, apoi a 75 de ani de împreună vieţuire.

9. Neculai Hristea, 96 de ani, din Iaşi, al XII-lea copil al familiei. Deşi în anul 1941 s-a înscris la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti din Iaşi, pe care a absolvit-o în 1946, nu a reuşit să se angajeze, din cauza războiului şi a sistemului politic potrivnic credinţei, instalat după război. Asta însă nu l-a împiedicat să slujească Domnului, adunând până în prezent 82 de ani de slujire în Biserică. În 1946, la doar 19 ani, s-a căsătorit cu Angela, fată din vecini cu 4 ani mai tânără, cu care au avut un fiu, Toma. Au trăit împreună 70 de ani, constituind o familie cu adevărat unică în care iubirea, respectul, credinţa ortodoxă şi buna înţelegere au fost adevărate comori spirituale.

10. Maria Ailincăi, 104 ani, născută la 25 martie 1919, de Buna Vestire, căsătorită în 1941 cu Ion Gheorghe Ailincăi, având împreună trei copii. De 52 de ani (în 1971 a murit soţul) îşi duce crucea văduviei cu răbdare şi demnitate. A învăţat în cei 104 ani că, oricât de vitregă ar fi viaţa, dacă ai credinţă şi nădejde în Dumnezeu, imposibilul devine posibil. La împlinirea vârstei de 100 ani a venit la biserică şi a făcut trei metanii în faţa icoanei Maicii Domnului, drept mulţumire pentru tot ajutorul şi ocrotirea. Dumnezeu a învrednicit-o să fie mamă, bunică şi străbunică. Cu toate greutăţile prin care a trecut – război, foamete, pierderea soţului, boli sau necazuri -, este mulţumită pentru tot ceea ce a primit de la Bunul Dumnezeu şi mulţumeşte Maicii Domnului pentru ocrotirea de care a avut parte.

Ei au primit în dar câte o Biblie, o diplomă de recunoștință și distincția „Crucea Moldavă” pentru mireni a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci

