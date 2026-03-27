Mitropolitul Petru la moment aniversar: Se conturează convingerea că destinul Basarabiei se află în comuniune cu Țara Mamă

„Observăm cu multă bucurie că, în conștiința tuturor intelectualilor din Republica Moldova, a oamenilor de cultură, a slujitorilor Bisericii și a tuturor celor care poartă răspunderea viitorului acestui neam se conturează cu putere convingerea că destinul Basarabiei se află în comuniune cu Țara Mamă”, a transmis Mitropolitul Petru al Basarabiei vineri, când s-au împlinit 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Mitropolitul Basarabiei a arătat că Unirea a fost rodul credinței, al conștiinței naționale și al memoriei istorice, generația de atunci păstrând „limba, tradiția și conștiința națională”, încredințată că identitatea unui popor se sprijină pe credință, cultură și continuitate.

„Membrii Sfatului Țării au luat act de adevărul istoric și de legătura indestructibilă dintre Basarabia și România, înțelegând că unitatea reprezintă cadrul firesc pentru dezvoltarea spirituală și culturală a acestui pământ”, a subliniat ierarhul.

Astăzi, la mai bine de un veac de la acel act măreț, vedem cum legăturile dintre Republica Moldova și România capătă o consistență tot mai puternică prin apropierea instituțiilor, prin parteneriate educaționale, culturale și sociale, prin comuniunea de limbă și de credință care hrănește conștiința unității. În școli, în universități, în parohii, în instituțiile culturale chiar și în Parlamente, se afirmă tot mai clar dorința de a trăi în comuniune deplină, într-un spațiu al valorilor românești, consolidat prin colaborarea și prin respectul față de moștenirea înaintașilor.

Legături tot mai puternice între cele două maluri ale Prutului

În mesajul pastoral se arată că, la mai bine de un secol de la Unire, relațiile dintre Republica Moldova și România se consolidează prin parteneriate educaționale, culturale și sociale, precum și prin comuniunea de limbă și credință.

„În școli, în universități, în parohii și în instituțiile culturale se afirmă tot mai clar dorința de a trăi în comuniune deplină, într-un spațiu al valorilor românești, consolidat prin colaborare și respect față de moștenirea înaintașilor”, a transmis Mitropolitul Basarabiei.

Chemare la fidelitate față de valorile Marii Uniri

Mitropolitul Petru a subliniat că memoria anului 1918 cheamă fiecare generație la responsabilitate și fidelitate față de valorile care au stat la temelia Marii Uniri, amintind jertfa și curajul înaintașilor în momente istorice decisive.

„Pe temelia acestei moșteniri, poporul român «de la Nistru pân’ la Tisa» își întărește conștiința unității și își proiectează viitorul către împlinirea idealului de reîntregire”, se arată în mesaj.

La final, ierarhul a îndemnat la rugăciune pentru clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, pentru conducătorii de pe ambele maluri ale Prutului și pentru toți cei care lucrează la întărirea unității românilor.

„Fie ca această aniversare să trezească în fiecare inimă evlavia față de jertfa înaintașilor și hotărârea de a întări conștiința unității românești”, a transmis Mitropolitul Basarabiei, încheind cu urarea: „La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!”.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei