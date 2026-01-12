Mitropolitul Laurențiu: De ce Mântuitorul a început lucrarea Sa prin predică?

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a explicat, duminică, în Biserica „Sfântul Mucenic Pantelimon și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei” din Sibiu, de ce Mântuitorul și-a început lucrarea după Botezul în Iordan.

La finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Duminica după Botezul Domnului, Mitropolitul Ardealului a subliniat faptul că prin intermediul pericopei evanghelice citite, ni se deschide posibilitatea de a fi contemporani cu cei care au fost prezenți la Botezul Mântuitorului.

„Noi suntem într-o școală și, pentru ca să reținem lucrurile, nu este suficient numai să știm câte minuni a făcut Mântuitorul sau ce sărbătoare avem noi acum, ci trebuie să înțelegem cum putem noi călători împreună cu Hristos prin sărbătorile Lui. La fiecare sărbătoare, evenimentul săvârșit odată pentru totdeauna se actualizează prin Sfânta Liturghie”.

„Noi devenim contemporani celor care au fost la Botezul Mântuitorului Hristos, vom deveni contemporani urcând cu El pe drumul Golgotei, vom sta alături de Crucea Lui când pătimește”, a afirmat Mitroplitul Laurențiu.

Unicitatea momentului Botezului în Iordan

Înaltpreasfinția Sa a explicat faptul că Hristos a parcurs rânduiala poporului evreu și abia după aceea și-a început lucrarea Sa.

„Înțelegem acum de ce Mântuitorul, întâi de toate, a așteptat ca să intre în toată rânduiala poporului ales, pentru că până la 30 de ani nu avea dreptul nimeni să învețe. Nu puteai să fii profesor, învățător, până nu împlineai 30 de ani. De aceea, botezându-se și împlinind toată rânduiala, a început să vestească”.

„De ce Mântuitorul a început lucrarea Sa prin predică? El a fost Cel care a împlinit întru totul revelația, descoperirea dumnezeiască. Până la venirea Mântuitorului Hristos, despre Dumnezeu s-a aflat de la profeți”.

„Cunoașterea deplină a Treimii s-a aflat la Iordan, iar la Botez s-a împlinit descoperirea totală. A doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, era în apă. Apoi, Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Lui în chip de porumbel, iar glasul Tatălui a confirmat paternitatea, relația dintre Fiu și Tatăl: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultați!”, a conchis Mitropolitul Ardealului.

Foto credit: Mitropolia Ardealului

