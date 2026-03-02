Mitropolitul Laurențiu: Icoana ne descoperă în mod văzut ceea ce ne arată prin cuvinte Sfânta Scriptură

„Icoana ne descoperă în mod văzut ceea ce ne arată prin cuvinte Sfânta Scriptură”, a subliniat în predica de duminică Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Mitropolitul Ardealului a explicat că icoana este „o evanghelie pictată”, care „ne cheamă la rugăciune tainică, la comuniune în duh şi adevăr cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi cu sfinţii Lui”.

Semnificația icoanei pentru creștinii ortodocși

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a evidențiat modul în care icoana redă atât realitatea istorică a Întrupării Mântuitorului, cât și slava dumnezeiască: „Pictăm deodată trupul care a fost văzut cu ochii trupeşti, dar şi slava sau lumina necreată care nu se vede cu ochii trupeşti, ci numai cu ochii credinţei”.

„În icoană noi nu pictăm doar trupul lui Hristos văzut cu ochii trupeşti, ci pictăm şi slava Sa, sugerată de nimbul de lumină al icoanei şi de aureola sfințeniei celor zugrăviți”.

„Cultul sfintelor icoane, consemnat în Biserica primară şi proclamat la Sinodul din 843 de la Constantinopol, păstrat cu sfinţenie de Biserica Ortodoxă, este cel care ne ajută să păstrăm cu fidelitate icoana Dumnezeului-Om”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Ardealului a încheiat prin a sublinia că: „Preluând icoana Domnului Hristos, transmisă nouă de Sfinţii Apostoli, ne păstrăm identitatea ortodoxă a credinţei, mărturisind continuu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat la plinirea vremii, din iubirea Sa nemărginită, pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire”.

Foto credit: Mitropolia Ardealului