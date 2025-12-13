Mitropolitul Irineu a sfințit capela Aeroportului Craiova

Mitropolitul Irineu al Olteniei a sfințit vineri Capela „Acoperământul Maicii Domnului” a Aeroportului Internațional din Craiova.

La eveniment au participat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, Dan Diaconu, prefectul județului Dolj și Sorin Manda, directorul executiv al Aeroportului.

Lăcașul de cult a fost realizat cu sprijinul conducerii aeroportului și a constructorului noului terminal.

Mitropolit Irineu a vorbit despre necesitatea unei capele în cadrul Aeroportului din Craiova, ca loc de rugăciune, binecuvântare şi meditaţie: „Este o deosebită bucurie că în această zi a Sf. Ier. Spiridon, mare făcător de minuni, săvârşim sfinţirea capelei din cadrul Aeroportului Internaţional din Craiova. Această lucrare este foarte importantă şi binecuvântată de Dumnezeu”.

„Capela din acest aeroport era absolut necesară, pentru ca toţi cei care călătoresc să aibă un lăcaş unde să se roage înainte de fiecare călătorie. Toate sunt frumoase în acest aeroport, iar capela vine şi întregeşte tot acest proiect extraordinar. Dumnezeu să îi ocrotească pe toţi!”

După slujba de sfințire a fost oficiat un parastas pentru George Constantinescu, renumit inventator oltean, de la a cărui trecere în veșnicie s-au împlinit 60 de ani.

Născut în 1881, George Constantinescu a fost un pionier al aviației și un vizionar, fiind cunoscut pentru inventarea unor soluții tehnice inovatoare, inclusiv în domeniul aerodinamicii. Aeroportul Internațional din Craiova poartă numele său, onorând astfel contribuția sa semnificativă în dezvoltarea aviației.

Foto credit: Mitropolia Olteniei